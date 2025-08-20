El PP llevará al Senado a Aagesen, Marlaska y Robles para dar explicaciones por los incendios

El Partido Popular (PP) hará valer su mayoría absoluta en el Senado para llevar a la Cámara Alta a tres ministros, con el objetivo de que den explicaciones sobre lo que los de Alberto Núñez Feijóo insisten en denunciar como una reacción tardía e insuficiente del Gobierno ante los incendios forestales que siguen asediando el noroeste de España. En concreto, y tal y como ha explicado este miércoles la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, serán la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, titular de la cartera de Transición Ecológica, y los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, quienes tengan que dar explicaciones cada uno en las respectivas comisiones que controlan el trabajo de sus departamentos.

“Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional”, ha presumido García, quien ha elevado el tono de nuevo contra el Ejecutivo en línea con el mensaje de Feijóo de este martes, acusando a Pedro Sánchez de “escatimar” en los recursos solicitados por las autonomías para combatir el fuego. Para la portavoz de los populares en la Cámara Alta, esas explicaciones deben ser “extraordinarias y urgentes”.

En los tres escritos registrados por los senadores populares, uno por cada ministro, se detallan las reclamaciones que el primer partido de la oposición hace a cada uno de ellos. Así, a Robles se le piden aclaraciones sobre si “los medios puestos a disposición han sido adecuados y suficientes a la magnitud del desafío”; a Marlaska una evaluación actualizada de daños por los fuegos de este verano, que han causado cuatro muertos y quemado más de 200.000 hectáreas, según el sistema europeo Copernicus. A Aagesen, por su parte, el PP le pide que explique “la toma de decisiones para evitar el abandono de las áreas rurales y pequeños municipios que ha provocado el desequilibrio no solo demográfico, sino en la cohesión territorial”, también la asistencia técnica que desde Transición Ecológica se ha prestado a las comunidades autónomas “antes y durante la crisis” y, entre otras, que aclare “las medidas de adaptación frente al cambio climático para reducir los efectos esperados del cambio climático”.

García ha vuelto a elevar el tono contra el Gobierno en general y contra Sánchez muy en particular, ya que a su juicio el presidente del Gobierno “fue incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego” si bien luego “a rastras” y “preocupado por sus problemas judiciales”, sí se decidió a visitar las zonas afectadas. “Salió de su palacio vacacional dieciséis días después, interrumpiendo por unas horas sus vacaciones”, sintetizaba la portavoz del PP en la Cámara Alta.

Para el primer partido de la oposición, al Gobierno le han faltado reflejos en la lucha contra los incendios de este verano, pero también previsión desde hace tiempo. Blandiendo un informe del Tribunal de Cuentas europeo, Alicia García ha asegurado que España estaría gastando en prevención de incendios “la cuarta parte de fondos europeos de lo que dedican Grecia y Portugal”, otros dos países fuertemente impactados por los incendios forestales. Según García, y en síntesis, la gestión de Sánchez ha sido “irresponsable, incapaz e incompetente”.

