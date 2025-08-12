Feijóo y Puente cruzan la línea en redes: El incendio de Las Médulas desata la batalla política

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está menos activo en redes sociales estos días estivales, pero no ha perdido la ocasión para afear al ministro Óscar Puente sus últimas palabras y reclamar una vez más su salida del Gobierno.

La polémica empezó cuando Feijóo publicó un mensaje en la red social X este lunes, a las 9:27 horas, en el que decía estar “en permanente contacto” con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, “para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León”. “Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados. Prudencia y atención a las indicaciones”, añadía el presidente del PP en su mensaje.

Unas palabras que llegaban días después de que se iniciaran esos fuegos y cuando ya estaba animándose la polémica porque un elevado número de cargos políticos de Castilla y León, entre ellos el máximo responsable del operativo antincendios de Castilla y León y consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, se desplazaron el domingo a Gijón para la celebración del Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, cuando la provincia de León ya tenía activos incendios de extrema gravedad. Y porque el propio Feijóo no había dicho en redes nada sobre los incendios -tampoco sobre los que había en su Galicia natal- en las últimas horas.

Las palabras de Feijóo eran respondidas después por el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, quién le preguntaba al presidente del PP si Mañueco le “ha contado qué tal el tiempo en Cádiz” porque “en CyL está calentita la cosa”. Una manera de afear que el presidente castellano y leonés siguiese de veraneo en la provincia gaditana pese a los incendios en su comunidad que no ha servido al PP para recriminar la actitud del ministro.

Poco después, Puente insistía a Feijóo, en la red social X, para que le dijera a “Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso”.

La particular forma del ministro de criticar la ausencia de Mañueco, que apareció esta pasada madrugada en Zamora en una reunión del Cecopi tres días después de que se iniciase la secuencia de incendios graves en la región, aireó al PP.

Y en la noche del lunes, cerca de las 23 horas, Feijóo respondió a Puente y metió al presidente del Gobierno en el asunto: “Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo”, exigía el presidente del PP.

Como si se tratase de una continuidad de esta polémica, pero ya sin citar a Puente, Feijóo publicó en la mañana de este martes un mensaje demandando “altura de miras”. “Los incendios están generando una situación muy delicada en todo el país, en estos momentos con especial intensidad en Madrid. Es imprescindible la solidaridad con los afectados, el agradecimiento a los efectivos que trabajan en la extinción y la altura de miras de todos”. Su mensaje llegó antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicase un mensaje propio sobre el incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos que se desató en la tarde del lunes -hasta entonces solo había retuiteado información sobre la situación del fuego-

“Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el IF Tres Cantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares”, manifestaba la presidenta madrileña pasadas las 9 y 30 horas del martes.