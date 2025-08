El PP advierte de que subirá el precio de la luz si no se alarga la vida de las nucleares

El Partido Popular está volcado en presionar al Gobierno para frenar el apagón nuclear, que empezará en 2027 y se rematará en 2035 si se mantiene la hoja de ruta pactada entre el Ejecutivo y las eléctricas en 2019. El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha advertido este martes de que los precios de la electricidad “podrían sufrir oscilaciones al alza como consecuencia de no tener energía nuclear” si el Gobierno no revisa el calendario de cierre progresivo de los reactores. La advertencia entronca directamente con la estrategia pública de Iberdrola, propietaria de parte del parque nuclear español, que en los últimos meses ha intensificado su campaña contra el apagón.

Los populares llevan años pidiendo a Pedro Sánchez que se replantee el pacto que alcanzó con las propietarias de las instalaciones: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Las dos primeras, que controlan la mayoría del parque nuclear español, se han dirigido recientemente al Ejecutivo central por carta para extender la vida útil de las centrales. Las eléctricas no solo reclaman una revisión del calendario, sino también una rebaja fiscal que permita garantizar la viabilidad económica de las instalaciones. El Ejecutivo, en su misiva de respuesta, se muestra abierto a estudiar una prórroga si se dan tres condiciones, que por ahora no ve: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Sin embargo, el PP quiere ver el vaso medio lleno y cree que el Gobierno está virando porque algunas encuestas señalan que el 70% de los españoles están a favor de que se replantee el cierre de las instalaciones.

Energía verde

El PP considera la energía atómica una fuente de energía segura que ha garantizado durante décadas el suministro y la estabilidad de precios. Además, recuerdan estos días que la Comisión Europea y el Parlamento europeo dieron a la energía nuclear el sello verde en 2022, una consideración que permite usarla en los proyectos a medio plazo para luchar contra el cambio climático y merecedoras de inversiones multimillonarias.

Según Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el fin de las nucleares supondría “un gran error” que dispararía el precio de la luz en España. “Si las centrales nucleares cierran, tenemos algunos análisis que indican que los precios minoristas aumentarán entre un 25% y un 30%”, afirmó en marzo en una entrevista con el 'Financial Times'. El dirigente de Iberdrola citó un informe de la consultora PwC que anticipa un encarecimiento del mercado mayorista de la electricidad en casi 37 euros por megavatio hora (MWh), al tener que sustituirse la producción nuclear por tecnologías más caras, como los ciclos combinados de gas.

Suscríbete para seguir leyendo