Koldo se comprometió con un constructor a presentarle a jefes de la Policía de Pamplona para que no tuviera “ningún problema” al hacer una obra

El que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García se comprometió con un constructor a presentarle "a los jefes de Sala y de Servicio" de la Policía Municipal de Pamplona "con la finalidad de que el empresario no tuviera "ningún problema" cuando hiciera "alguna edificación, una obra, en lo que es Pamplona y comarca, ¿vale?", según especifica un audio que fue interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aportado al sumario, y al que ha tenido acceso esta redacción.

Las fuentes consultadas rechazan que Koldo haya presentado a la cúpula policial de Pamplona a un empresario, y mucho menos que este recibiera un trato de favor.

La grabación, que ha sido aportada al Tribunal Supremo como parte de los miles de audios interceptados a Koldo, no especifica quién es el destinario de la misma, al que supuestamente trataba de favorecer el exasesor de Ábalos. Tampoco indica la fecha en la que fue enviada.

Otros favores

En otro audio, una mujer, que habla español con acento portugués, se dirige a Koldo García para informarle de que había conseguido que la empadronaran, sin especificar el municipio. Esta persona anuncia después al exasesor de Transportes que iba a necesitar "unos favores de los policías esos que conoces, de los comisarios...".

En una grabación diferente una mujer, también con acento portugués, se muestra molesta con Koldo, pues considera que no era importante "para vuestra vida. Sí soy importante en la vida de José Luis", reivindica después la interlocutora, que reclama ayuda: "Escucha, quítame a la Policía de El Ciervo, de Algemesí ¿vale? Llama al comisario, dile que no, que no vengo ya por aquí, porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan. Y encima puedo vender coquitas indisimuladamente. ¿OK? ¿Puede ser? Así te quito los permisos de encima. Una llamadita telefónica y soluciona todo", completa.

Un cabo primero y un comandante

También Koldo García recibe un mensaje de un hombre, que se identifica como "cabo primero", en el que el suboficial le reclama la creación de dos plazas policales: "Dile si puede crear dos, una de cabo primero, para mí, y otra de guardia para Valle. Tío, para irnos para allá a la Embajada de Colombia, por favor", zanja.

Tal y como adelantó esta redacción, Koldo García también informó el 12 de diciembre de 2023 al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde hace un mes, de que el comandante de la Guardia Civil "Rubén [Villalba] es nuestro y está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante cuatro años", según consta en una grabación que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron en la vivienda del asesor de José Luis Ábalos durante el registro de su vivienda, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024.

