Un exactor porno será ministro de Igualdad en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

El Gobierno colombiano de Gustavo Petro ha postulado como nuevo ministro de Igualdad al politólogo Juan Carlos Florián, que fue actor porno y que desde el pasado abril ejercía el cargo de viceministro de esa misma cartera, según ha confirmado la misma Presidencia del Gobierno tras publicar en la página oficial su hoja de vida para dicho cargo. En caso de concretarse el nombramiento, Florián sustituirá a Carlos Rosero como jefe de este ministerio creado por el Gobierno del presidente izquierdista.

Según la hoja de vida publicada por Presidencia, Florián es politólogo por la Universidad Javeriana y cuenta con 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children. "No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo y fui migrante", dijo el pasado jueves Florián en una publicación en Instagram.

El aspirante al cargo agregó: "Pero también soy politólogo, he sido constructor de políticas públicas, gerente público, defensor de los derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene".

La vicepresidenta no lo quería

El Ministerio de Igualdad fue creado en los primeros meses del Gobierno de Petro en 2022 y fue adjudicado a la vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afro en llegar a ese cargo en la historia del país. Sin embargo, el mandatario le retiró esa cartera a Márquez después de que, en una tensa reunión ministerial transmitida a nivel nacional, la vicepresidenta criticara a algunos ministros cercanos al presidente, lo que desató una crisis interna en el Gobierno. Desde ese Consejo de Ministros, celebrado el 4 de febrero, la relación entre el mandatario y su vicepresidenta no volvió a ser la misma.

Tras la salida de Márquez, el Gobierno nombró a Rosero como jefe de la cartera y a Florián como viceministro, una decisión a la que se opusieron tanto Márquez como su sucesor, según reveló Petro hace dos semanas. "A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno", le dijo Petro a Rosero en otro Consejo de Ministros, el pasado 15 de julio, en alusión a Florián.

El mandatario indicó que Florián dirigió una organización de personas LGTBI en Bogotá, por lo que fue amenazado de muerte y debió exiliarse en París, donde recurrió a la pornografía para sobrevivir. "La vicepresidenta me alegó razones familiares para no nombrarlo y me dijo que renunciaría si lo nombraba. Me arrepiento de no haberlo hecho y afirmo que nadie, independientemente de su color de piel, debe excluir a nadie de la función pública", declaró Petro en otra ocasión.