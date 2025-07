El PSPV asegura que en ningún momento le pidió la dimisión al comisionado del Gobierno para la dana

La líder del PSPV, Diana Morant, ha oficializado lo que se sabía desde primera hora de la mañana: que José María Ángel ya no es presidente del partido. Y no lo es porque ha sido el propio Ángel el que ha pedido, en ningún caso el propio partido, según ha explicado Morant, que ha asegurado que ha sido el excomisionado el que ha decidido "dar un paso al lado" para "proteger a las víctimas de la Dana y el trabajo de reconstrucción del Gobierno central".

Morant ha comparecido este jueves por la tarde, horas después de que se ecectuara la salida de Ángel, escoltada por su núcleo duro para desgranar las últimas horas que han tenido en vilo al partido. En estas, ha indicado que se le pidieron explicaciones a Ángel, este las dio, pero finalmente ha sido el veterano dirigente el que ha dado "un paso al lado" y "defender su honorabilidad desde la esfera privada". "Ha considerado que el valor a proteger no es a sí mismo sino a las víctimas de la Dana", ha señalado Morant.

"Respeto la decisión", ha indicado la dirigente socialista quien ha incidido que en ningún caso ha sido el partido el que le ha pedido que se marche. De momento, Ángel no tendrá sustituto en la presidencia del PSPV, un cargo honorífico sin atribuciones ejecutivas que quedará vacante. Eso sí, Morant ha remarcado que no se arrepiente de haber nombrado para el cargo al exalcalde de l'Eliana y ha indicado que no va a "renunciar" a sus aportaciones.

