La oposición denuncia que no ha podido ver el chalé "pagado por todos" que disfrutó Ayuso

Más Madrid y PSOE-M han denunciado este jueves que no han podido visitar el chalet "pagado con dinero público" en el que se alojó un fin de semana la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que habían solicitado ver, y han reiterado que los madrileños no tienen que pagarle sus retiros a ningún político.

Así lo han asegurado el diputado de Más Madrid en la Asamblea Alejandro Sánchez y la portavoz del PSOE-M en la Cámara Regional, Mar Espinar, tras desplazarse a Rascafría para visitar la finca y el chalé propiedad de la Administración regional donde Ayuso se hospedó con su familia el fin de semana del 12 y 13 de julio.

Este mismo jueves el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha invitado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a hacer una visita a la finca, de "un alto valor ecológico", adquirida por la Comunidad de Madrid para ampliar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

"Ese es el objeto que tiene la adquisición de esa parcela que tiene un alto valor ecológico: ponerla a disposición de todos los madrileños que puedan disfrutar del Parque Nacional", ha señalado.

Dentro de este parque, ha agregado, "hay una pequeña casita que lógicamente está a disposición también de la Comunidad de Madrid".

Alejandro Sánchez, sin embargo, ha denunciado que se le ha impedido acceder al interior del chalé alegando "razones de seguridad", a pesar de que ha acreditado que es diputado de la Asamblea de Madrid, algo que parece que "no es suficientemente institucional para el Gobierno de la señora Ayuso".

"Yo no sé muy bien qué necesitan esconder de un patrimonio que es de todos, porque lo hemos pagado todos los madrileños con nuestros impuestos; desde Más Madrid ya hemos presentado una ley para que esto no se vuelva a repetir. No sirven las excusas. Los madrileños no tenemos que pagarle el fin de semana a ningún político, por muy presidenta que seas", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Por su parte, la socialista Mar Espinar también ha denunciado que no les han dejado ver el chalé por supuestos "motivos de seguridad", aunque sí la finca, y esa visita ha servido para constatar que Ayuso "no elige cualquier sitio" para sus fines de semana, porque se trata de un lugar "idílico y precioso".

"Ayuso piensa vivir por la cara, cueste lo que le cueste: en Madrid lo hace en un ático pagado con dinero defraudado y aquí lo hace en un chalé pagado por todos los madrileños. Piensa vivir como dios sin poner un duro", ha afirmado Espinar.