Óscar López: "Me niego a admitir que hay que desregular la IA para ser competitivo"

-Desde el Gobierno se ha anunciado la inversión de 180 millones de euros para impulsar la implementación de la IA en empresas, entidades públicas y en la sanidad. ¿Qué resultado se espera?

-Esta es una de las muchas convocatorias que hemos hecho con red.es. Hay mucha demanda, muchas ganas de implementar la IA y esta es una línea de ayudas, una convocatoria abierta, pública, transparente, donde hemos querido reservar 50 millones para empresas de la salud, porque hay un montón de proyectos sanitarios y es ahí donde la IA puede dar más resultados espectaculares.

-El lunes se presentó un plan de reforma de la administración pública que promete simplificar los trámites, en parte gracias a una plataforma de IA en la que se invertirá 14 millones de euros. ¿Cómo funcionará?

-Será el mayor proceso de transformación de la Administración desde la llegada de Internet. Cuenta con cuatro ejes, 18 proyectos concretos y 196 acciones. El proyecto de la plataforma se licitará antes de que acabe el año para así ponerlo en marcha y consistirá en utilizar la IA para compartir los datos de la Administración y sacarles el máximo rendimiento. El mejor ejemplo de ello es cómo red.es se ha servido de esa tecnología para el kit digital, que ya ha llegado a 740.000 pymes y autónomos gracias a que la IA permite gestionar las peticiones de ayuda en tres minutos. Si conseguimos generar espacios de datos compartidos que se puedan explotar eso será un salto revolucionario.

Será el mayor proceso de transformación de la Administración desde la llegada de Internet

-Han señalado que el nuevo modelo "fomentará la transparencia", pero no se especifica cómo. ¿Se hará pública información como la del registro mercantil? Expertos como Jaime Gómez-Obregón remarcan que abrir esos datos sería crucial para combatir la corrupción.

-Vamos a ver, el plan contempla decenas de acciones en distintos puntos de la administración (...) Concretamente, en el tema del registro, lo desconozco. Lo importante es entender que la IA es un salto como la llegada de Internet y que cambiará la administración de forma espectacular. Es verdad que hasta ahora funcionaba con bastantes compartimentos estancos, tus datos, mis datos, los del otro. ¿Qué permite la IA? Compartir datos de la administración y explotarlos para agilizar procesos. Por ejemplo, eso que podemos hacer todos con Hacienda, de pedir un borrador para que nos venga pre-cumplimentado, se podrá ampliar a otras gestiones en nuestra vida cotidiana.

-El Presidente ha defendido la soberanía tecnológica y ha cargado contra lo que ha llamado tecnocasta, asegurando que "el entorno digital debe ser un bien público". ¿Cómo se entienden entonces los acuerdos del Gobierno para que Microsoft despliegue sus herramientas de IA en la Administración Pública?

-La soberanía la estamos aplicando en toda la cadena de valor de la IA, desde la producción de chips y semiconductores. Queremos reforzar el país y estamos financiando un montón de proyectos muy potentes, como la empresa catalana Sateliot, que debe ser puntera en crear una red propia y soberana de satélites que nos permita trabajar con el Internet de las cosas. Estamos apostando por empresas nacionales en todos los niveles de la transformación digital. Eso no quiere decir que dejemos de colaborar con otras empresas internacionales que son también proveedores, pero es tratar de crear nuestra propia industria desde el principio, desde la producción hasta los modelos de lenguaje.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. / Manu Mitru

-En países como Dinamarca se empieza a apostar por el software libre. ¿Se plantea el Gobierno ese camino?

-Bueno, el mejor ejemplo de nuestra apuesta es que hemos creado un modelo de lenguaje de IA que es público y abierto. Europa necesita reforzar su soberanía abierta, lo cual no es más incompatible con colaborar con otras empresas.

-La Comisión Europea y cada vez más países piden paralizar la aplicación de la ley que regula la IA mientras se negocia una simplificación de la normativa para agilizar su aplicación por parte de las empresas. ¿Cuál es la posición de España?

-Por eso es tan importante que haya gobiernos como el español, que defiende una IA humanista, regulada. Donde la protección de los derechos digitales de todos tiene importancia. Es verdad que hay voces en el mundo que apuestan por la deregulación, incluso por ir para atrás. Pero España va a seguir defendiendo esa regulación.

España va a seguir defendiendo la regulación de la IA

-¿Se contempla pausar su aplicación?

-No. En la última reunión que tuvimos con ministros del ramo en Bruselas dije que no había que parar el reloj, sino sincronizar el reloj. Entiendo que en Europa es muy difícil cuando hay al menos una norma por país. Por tanto, hay que tener una legislación armonizada y única. Eso no quiere decir que paremos de legislar y vayamos a un modelo desregulado. El modelo europeo tiene que ser un humanista y regulado.

-¿Está España quedándose sola en esa defensa de la aplicación de la AI Act?

-Bueno, yo creo que no. Europa es un Estado de derecho y siempre va a tener en cuenta los derechos humanos. Me niego a admitir, como plantean los neoliberales, que o se desregula o no se es competitivo. Europa es competitiva, España es competitiva, regulando también.

-El Gobierno aboga por simplificar una ley que se aprobó hace menos de dos años con España en la presidencia del Consejo de la UE. ¿Que ahora se quiera enmendar es un signo de pérdida de credibilidad en el liderazgo regulador de la UE?

-No. Seamos sinceros. Es evidente que en Europa ha habido un giro a la derecha y que hay más voces que apuestan por la desregulación. Me he reunido varias veces con la comisaria Virkkunen [Vicepresidenta Ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea] y ella habla de simplificación, de homologación, y estoy de acuerdo con eso. Le pongo un ejemplo: en España hemos sido pioneros al crear una herramienta de verificación de edad para proteger a los menores en las redes, pero al final la solución tendrá que ser europea. Porque si usted hace una legislación que afecte solo a los dominios.es, entonces lo que hace falta es que afecte a los dominios.com, y para eso somos Europa. Yo estoy de acuerdo con simplificar, con homologar, pero no estoy de acuerdo con desregular.-

Estoy de acuerdo con simplificar, con homologar, pero no con desregular

-España apoya la propuesta de albergar una de las gigafactorías de IA de Europa en Móra la Nova, Tarragona. ¿Por qué esa localidad?

-En primer lugar, hay que poner en valor que ya conseguimos ser una de las siete primeras factorías de IA precisamente por la potencia del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Ahora, Europa tiene que dar un salto espectacular con las gigafactorías y, desde luego, España está muy bien posicionada para ser una de las primeras. Lo que hemos hecho es hablar con el sector privado para que se suba al barco porque este es un proyecto de colaboración y hemos conseguido alianzas estratégicas. Se trata de inversiones muy grandes. Estamos hablando de que la gigafactoría estará por encima de 3.000 millones de euros. A eso se le suma que Catalunya ha creado un ecosistema tecnológico que va más allá del BSC y que, además, la Generalitat se ha volcado en ella. Todo eso hace que sea una muy buena candidatura.

-¿Aboga el Gobierno por fomentar el despliegue de centros de datos en España?

-España reúne una serie de condiciones que la hacen muy competitiva. En primer lugar, la conectividad. Tenemos la mejor conectividad del mundo, solamente nos superan Japón y Corea del Sur. España hizo un esfuerzo muy grande para tirar el cobre y el 96% de los hogares ya tienen fibra óptica. Ahora, llevamos invertidos más de 3.000 millones de euros para ampliar la cobertura de 5G y hay datos espectaculares. Hace solo cuatro o cinco años teníamos una cobertura que estaba escasamente por encima del 50% del 5G y ahora está por encima del 90%. En segundo lugar, España tiene energía limpia y barata. La necesidad de capacidad de computación no para de crecer y España tiene muy buenas condiciones que lo convierten en un país muy atractivo. Se van a construir muchos centros de datos. Ya se han preconcebido por encima de nueve gigas con su construcción.

Se van a construir muchos centros de datos en España, es un país muy atractivo

-Eso hace que tengamos un debate que existe en todo el mundo sobre los límites y la sostenibilidad de esas inversiones con nuestro modelo, que es la transformación verde. El Gobierno apuesta por los centros de datos, pero no vamos a permitir que la revolución digital nos haga retroceder en la evolución verde, necesita ser compatible.

-En relación a la polémica por el contrato con Huawei, fuentes en Bruselas critican que España haga negocios con la compañía china. ¿Seguirá el Gobierno manteniendo esa relación?

-En España se utiliza Huawei desde 2011, eso son 14 años. La mayoría de los Estados miembros de la UE también la utilizan para el almacenamiento de datos. El sistema que se utiliza en España está desconectado de la red, por lo cual no hay ninguna posibilidad de hackeo. Además, cuenta con la máxima acreditación de seguridad del Centro Criptológico Nacional y está supervisado por Telefónica, por lo tanto no hay ningún problema de seguridad. Entiendo que, tal y como está el mundo, estos temas afectan a la geopolítica. Somos socios y aliados de Estados Unidos. Lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo, pero eso no quiere decir que no podamos tener proveedores siempre con condiciones, insisto, de máxima seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo