Óscar López: "Feijóo es parte de la cuadrilla que gobernaba con M. Rajoy y Montoro"

Se acaba el curso político y, según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el Gobierno está en condiciones de seguir avanzando pese al caso de presunta corrupción por el que Santos Cerdán ha acabado en la cárcel y el revés sufrido esta semana en el Congreso con el decreto antiapagones. En esta entrevista a El Periódico de Catalunya, el dirigente reivindica que España crece y genera empleo y pone el foco en el caso Montoro y el PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de actuar con la corrupción "sistémica y sistemática" en sus filas.

-¿Cómo definiría la situación en la que acaba el curso político el Gobierno?

-Es verdad que el mes de junio ha sido duro para el Gobierno, pero llegamos al verano batiendo récords de crecimiento y de empleo. España avanza con este gobierno progresista y va a seguir avanzando.

-¿Pero y el balance sobre la desafección que ha provocado el caso de presunta corrupción que afecta al PSOE?

-Lo más importante es que los ciudadanos vean que cuando hay un caso se actúa. Y este Gobierno y este partido han demostrado que han actuado con contundencia y con celeridad, como ningún otro Gobierno en la historia. Estamos hablando de que se ha ido el secretario de organización del PSOE a las dos horas de leer un informe de la UCO.

-¿Que se haya tumbado el decreto eléctrico con los votos contrarios de Junts, BNG y Podemos, que forman parte de la mayoría de la investidura, es un síntoma de debilidad del Gobierno?

-Volveremos a llevar el decreto. No es la primera vez. Ya pasó con el decreto de pensiones. Y lo sacamos. Nunca lo hemos tenido fácil, pero nos remangaremos como hacemos siempre. Y lo haremos posible, porque este es el único gobierno capaz de alcanzar acuerdos con todos menos con Vox. Justo lo contrario del PP.

-Han defendido a capa y espada que la legislatura debe llegar hasta 2027 y no convocar elecciones antes y uno de los argumentos que han puesto encima de la mesa es que la alternativa es un Gobierno de PP y Vox. ¿Ese planteamiento no es tanto como admitir una derrota política?

-Si otros lo han planteado, no lo comparto. No estamos en el Gobierno para que no estén otros, estamos para seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo, para tener un Gobierno que entiende Cataluña y que no sea xenófobo. Sé lo que haría otro Gobierno porque lo dicen y porque lo hicieron.

Este Gobierno y este partido han demostrado que han actuado con contundencia y con celeridad, como ningún otro Gobierno en la historia, ante los casos de corrupción

-De cara a una próxima remodelación de Gobierno, obligada por la salida de María Jesús Montero, ¿cree que será el momento de una crisis amplia para encarar la segunda mitad de la legislatura?

-Es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. A un Gobierno se le mide en datos y lo que digo es que España vive hoy uno de sus mejores momentos económicos de la historia. Y por cierto, es una de las voces en el mundo que defiende la paz, el feminismo, la integración de los inmigrantes. Que España tenga un Gobierno progresista que bate récords de crecimiento y de creación de empleo y que hace discursos progresistas es una maravilla que hay que preservar.

El ministro Óscar López, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / MANU MITRU

-En el último comité federal del PSOE su intervención fue una de las más críticas con la posición de García-Page. ¿Cree que sigue representando las siglas del partido?

-Por supuesto. Él es un dirigente del PSOE y un presidente socialista, otra cosa es que discrepemos. En el comité federal vine a decir que no entendía que compañeros míos defendieran la continuidad de un Gobierno de M. Rajoy con 4 millones de parados más que hoy y corrupto, con la Kitchen, la Gürtel, Montoro en Hacienda y con 200 euros menos de pensión. Ese es el Gobierno de M.Rajoy, la España que algunos dijeron que nos teníamos que abstener para que siguiera gobernando. ¿Ahora pueden poner en duda la continuidad de este Gobierno con 22 millones de afiliados a la seguridad social, subiendo pensiones y salario mínimo, sin que el presidente del Gobierno esté afectado por ningún caso de corrupción, sin que haya un M. Rajoy? Hombre, coherencia.

En el caso Montoro no estamos hablando de un caso particular, estamos hablando del 'modus operandi', de la normalidad y la naturalidad de la corrupción como una forma de actuar

-¿Qué espera que haga Feijóo ante el caso Montoro?

-Hasta hace dos días supuestamente iba a rescatar a todo el equipo de Montoro. Es más, el señor Feijóo es parte de la cuadrilla que gobernaba con Rajoy, es parte de ese PP y defendió con pasión ese Gobierno. Casos de corrupción puede haber en cualquier sitio y hay que actuar con contundencia. El problema es cuando hay una trama de corrupción generalizada sistémica y sistemática. Lo que hemos visto es que el PP montó lo que podemos ver como una planta de grandes almacenes. Para comisiones por obras y servicios, planta primera: caso Gürtel. Para espiar a rivales políticos, planta segunda: caso Kitchen. Para ayudar a los amigos para que paguen menos impuestos y perseguir fiscalmente incluso a periodistas, planta tercera: caso Montoro. Y arriba del todo el jefe, M. Rajoy. Y se ampara y se protege todo. No estamos hablando de un caso particular, estamos hablando del 'modus operandi', de la normalidad y la naturalidad de la corrupción como una forma de actuar.

-¿Dada la gravedad del caso Montoro y de que afecta a un ministerio como Hacienda, el Gobierno debería personarse en la causa?

-Vamos a analizar todas las cuestiones que haga falta para llegar hasta el final que, por cierto, es una cuestión muy grande, hay muchas empresas que han pagado, hay muchos hilos que quedan por aclarar. Había, por poner un ejemplo, una vinculación muy fuerte con la Comunidad de Madrid, con técnicos que entraban y salían y con el señor Beteta que era parte de la Comunidad y luego del equipo de asesores económicos del señor Montoro.

El ministro Óscar López, en la delegación del Gobierno en Barcelona / MANU MITRU

-¿Se compromete el Gobierno a que el modelo de financiación para Cataluña cumpla con la ordinalidad?

-El Gobierno se compromete a cumplir con los acuerdos que tiene con Cataluña. Ahora bien, quiero recordar que con el anterior modelo el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a Cataluña más de 60.000 millones de euros más que el Gobierno de Rajoy. A mí me parece muy interesante lo que está haciendo Cataluña y lo reivindico fuera de Cataluña, que es lo que tiene valor. Tenemos que discutir sobre la corresponsabilidad fiscal, sobre quién recauda y cómo y a qué lo destina. Si no pasará como en Madrid, donde se aumenta la financiación por parte del Gobierno y eso lo destina a regalos fiscales para los más ricos.

En la anterior negociación de la financiación se llegó a acuerdos bilaterales con algunas comunidades, y quien diga lo contrario miente

-¿Pero ordinalidad sí o no? El Govern de Salvador Illa lo pone como condición irrenunciable y se trata de un concepto que beneficiaría también a Madrid.

-Yo me siento reflejado en lo que establecen los acuerdos que se han firmado, en la literalidad, y eso es lo que vamos a cumplir.

-La ordinalidad solo aparece en el preámbulo sin que vincule al Gobierno.

-Por eso, suscribo mi vinculación a los acuerdos alcanzados. Ahora hay una negociación en marcha. Yo ya viví la anterior con Zapatero y ocurrió algo parecido. Cada comunidad autónoma tiene que reivindicar sus posiciones. Entonces se llegó a acuerdos bilaterales, y quien diga lo contrario miente. Ahora se está haciendo lo mismo.

Suscríbete para seguir leyendo