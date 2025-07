GAL, 23-F, entrada en la OTAN… los secretos de Estado que podrán seguir siéndolo pese a la reforma del Gobierno

Una apreciación subjetiva, sin baremo cerrado para determinar o argumentar gravedad o urgencia, seguirá siendo la condición para que la opinión pública pueda o no conocer secretos del franquismo y de la transición; será la excusa que pueda poner el Ejecutivo para continuar tapando como secretos de Estado cuestiones que considere cruciales o peligrosas para la seguridad nacional o para la defensa.

La polémica que los detalles filtrados del proyecto de Ley de Secretos sembraban entre veteranos de la Seguridad del Estado fue aminorando este lunes y este martes según se ha ido confirmando que la reforma que lanza el Ejecutivo contiene mecanismos de no desclasificación.

Un gobierno con la tapa de los secretos en la mano “podría liarla, y mucho en materias como la actuación de la Guardia Civil en el País Vasco y la Brigada Político Social de la Policía en toda España hasta 1980”, argumenta un exmiembro de las comisarías de Información de la Policía. “Se quedará en nada”, asegura un general de la Guardia Civil también fuera ya del servicio. No hay de hecho precedentes de estados que, con sus legislaciones democráticas de secretos oficiales, hayan procedido a desclasificaciones que dejen al aire flancos de su seguridad nacional.

Tal como ha explicado este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión del Consejo de Ministros, si la tramitación parlamentaria no se atranca, y entrando la nueva ley de secretos en vigor un año después de su publicación en el BOE, no se espera su activación en el Ordenamiento Jurídico antes de otoño de 2026. Si la ley pone el tope temporal de desclasificación en 45 años antes, el periodo que queda afectado es de 1981 hacia atrás.

Dentro de ese periodo hay muchas materias delicadas, algunas de las cuales podrían dar lugar a nuevos procesos judiciales: los precedentes de la guerra sucia contra ETA, los contactos de enviados del Estado con la banda terrorista, las investigaciones sobre conexiones del PNV y de servicios secretos extranjeros con ETA, la represión política de la Policía y la Guardia Civil, operaciones de la Seguridad del Estado contra el independentismo canario, las negociaciones para acoger bases militares norteamericanas, la entrada en la OTAN, actuaciones de los servicios secretos en torno a la monarquía y el rey Juan Carlos, la legalización del PCE, la investigación de la matanza de los abogados de Atocha, el asalto al Banco Central, el abandono del Sáhara, las negociaciones para el regreso de Josep Tarradellas y la reinstauración de la Generalitat de Catalunya, los preparativos del golpe de Estado del 23 F…

Estas son cinco de las principales materias que contienen secretos indestapables.

El coronel y ex espía Juan Alberto Perote y su abogado Jesús Santaella negociaron con información confidencial sobre los GAL / Sandra Ruiz del Árbol EFE

Los asesinatos de la guerra sucia contra ETA -tan desconocidas como qué intentos de contacto con la banda pudo haber antes del proceso de Argel- tienen un 37% de casos sin resolver , según recuento reiterado del Gobierno Vasco. “En su mayoría pudieron ser casos de los que el propio Estado no tuvo conocimiento”, apuesta la mencionada fuente de la Guardia Civil, escéptica con la reforma del Gobierno. Los asesinatos prescriben en 20 años si no está iniciada causa.

Por entonces, una parte de la oficialidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba por propinar golpes extrajudiciales a ETA . Puede que no quede material que desclasificar sobre la participación de funcionarios y altos cargos en la organización de grupos como ATE (Antiterrorismo ETA) y Batallón Vasco Español , prolegómenos de los GAL, que empezarían a matar de forma organizada en 1983.

El episodio se describió en informes disciplinarios de la época . En los convulsos años de la muerte de Franco y los gobiernos de la UCD, una buena parte de la historia quedó reflejada en actas y partes de comisarías y cuarteles de cuya existencia no se sabe nada a ciencia cierta.

De entrevistas con protagonistas de la época como el coronel Diego Camacho y el comandante Juan Rando han ido saliendo a lo largo de los años detalles llamativos de la implicación de mandos del CESID (entonces el servicio de inteligencia español, con oficiales procedentes del SECED franquista de Luis Carrero Blanco) en los preparativos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El sumario del juicio militar no cubrió a fondo todas las implicaciones de la rama civil del golpe, aparentemente encabezada por el falangista Juan García Carrés, ni lo que de sus preparativos se sabía en cuarteles y unidades de información.

Quedó sin despejar el contenido de la maleta con la que huyó de España el capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente. Según las fuentes consultadas, sí habría registro de informes de agentes dedicados a la vigilancia del golpismo, en una unidad anti involución que tomaría cuerpo después en el CESID, sobre preparativos para una represión posterior al golpe en caso de levantamientos en las calles. En la Operación Galaxia, intentona anterior, se contempló incluso la habilitación de un gran recinto deportivo como campo de concentración de detenidos, pero es otro asunto que no se puede documentar por estar bajo secreto documentos de la época.

No ocurre lo mismo con los crímenes de la dictadura, considerados de lesa humanidad, que no prescriben y que sí se han podido documentar. Este mismo martes, mientras el Consejo de Ministros preparaba la salida del titular de Presidencia a explicar el proyecto de ley, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha reclamado la digitalización de los documentos de la dictadura que sean desclasificados y la no restricción de acceso a secretos del franquismo sobre Juan Carlos de Borbón y la Iglesia.

A los investigadores les sigue costando llegar a documentación como, por ejemplo, dos sumarios clave de los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975. Último episodio: al historiador Gaizka Fernández Soldevilla, que va a publicar libro sobre aquel episodio, le ha sido negado el acceso argumentando… protección de datos.