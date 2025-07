La defensa de Cerdán insiste en su libertad y acusa a Anticorrupción de aplicarle una "presunción de indecencia"

"Hemos pasado de presunción de inocencia a una de indecencia". Así se ha pronunciado este martes la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo instando que se levante la medida de prisión provisional que acordó contra él el pasado 30 de junio el juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, que le considera cabecilla de la presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La defensa considera que se mantiene a Cerdán en prisión sin que el contenido del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya sido ratificado con prueba suficiente, y además bajo la premisa falaz de que existe riesgo de destrucción de prueba pese a que desde que dejó el acta de diputado el pasado 16 de junio no se ha registrado su domicilio ni se le ha intervenido el teléfono móvil."Quedó sobre la mesilla de noche en su domicilio" hasta que la familia se mudó recientemente y avisó de ello al alto tribunal, han explicado al término de la comparecencia.

Tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares, bajo la dirección del Partido Popular, se han opuesto de forma contundente a la libertad del ex dirigente socialista, reiterando los riesgos de que pueda manipular prueba o a testigos si está fuera de prisión.

A Cerdán se le imputan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho y la instrucción de la causa viene apuntando a la relación que éste tuvo con el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, desde antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.

Igualmente, indaga en adjudicaciones y contratos como los obtenidos por acciona en UTE con la empresa locala Navarra Servinabar, de la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró un contrato en el que su administrador único y amigo personal de Cerdán, Antxón Alonso, cedía el 45 por ciento de las participaciones al ex número 3 del PSOE. Para Anticorrupción, "la empresa vinculada a Joseba Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada 'ad hoc'ara lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas", según subraya en uno de sus últimos informes.

La Sala

La Sala que revisará el recurso de apelación de la defensa de Cerdán --ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo-- la integran los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente de la resolución. Cerdán busca obtener la libertad de forma "inmediata" al considerar que no hay "indicios suficientes" en su contra, y se declara víctima de una "causa general".

Durante el turno de la defensa han hablado tanto Salellas como Teijelo, el primero refiriendo a la Sala una especie de actualización de lo que ha ocurrido desde que Cerdán entró en prisión, y les ha recordado que mañana mismo se procederá al volcado de los audios encontrados en los tres dispositivos y la grabadora de Koldo García y que el juez ha acordado recientemente un pericial sobre esta prueba.

Una "corrida de rejoneo"

Por su parte, Teijelo se ha centrado en contrarrestar lo argumentos de Anticorrupción y de las acusaciones, y a destacar que el auto que dicte la sala será relevante para establecer jurisprudencia sobre la prisión preventiva. Ha destacado el hecho de que el fiscal --que hoy ha vuelto a repetirlo-- se refiera al interrogatorio al que se sometió al exdirigente del PSOE como "un masaje".

El abogado se ha preguntado ante la sala si quizá le hubiera gustado más a Luzón que se hubiera sometido a su cliente a "un tercio de varas o una corrida de rejoneo" y también ha destacado que la ley proscribe "las pesquisas generales" y en este asunto el juez habla de que únicamente Cerdán sabe quiénes son los autores de los pagos. La defensa cuestiona además el oficio de la UCO, aportado hoy por a defensa al resto de partes, para vigilar las visitas a Cerdán en prisión, incluidas las de sus letrados, y es preguntan si le han metido en prisión para vigilar a sus abogados.

La defensa también resta validez grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que constituyen uno de los principales indicios en su contra, al señalar a García como "un posible colaborador policial". Además, la defensa resta validez al contrato privado que le convertiría en el dueño del 45% de Servinabar, una de las empresas que se habría beneficiado de las supuestas corruptelas. Sobre esto, insistió en que, al no elevarse a escritura pública, solo surte efectos entre las partes y éstas --él y el empresario Antxon Alonso-- "lo dejaron sin efecto" porque acordaron romperlo, si bien éste no lo hizo.

Argumentos en contra

Por contra la Fiscalía se opone a la excarcelación porque considera que Cerdán tuvo un papel "capital" en la presunta trama que le llevó a tener ese "conocimiento privilegiado" sobre la misma, incluidos asuntos aún desconocidos por los investigadores, por lo que alegó que el riesgo de "ocultar" pruebas y "condicionar" testigos persiste.

"Asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas", afirma en laimpugnaciónn del recurso, unos argumentos que expondrá este martes ante la Sala.

Para Anticorrupción, Cerdán era fundamental "no tanto por su capacidad de dirección o jerarquía cuanto por su posición funcional en ella", ya que "se encargaría de reclamar a las constructoras las dádivas adeudadas y de repartir estas entre Ábalos y Koldo, lo que le confería una indiscutible preeminencia en la organización delictiva".

"Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios", subrayó, poniendo el acento en que únicamente Cerdán sabe "qué personas físicas o jurídicas pudieran ser destinatarios del botín obtenido", defiende.

Por su parte, el PP --que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares--, se opondrá igualmente a la libertad al ver "inasumible" que argumente que es víctima de una investigación prospectiva. "Cerdán es un político, pero ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político", recalcó en su impugnación al recurso.

