La información remitida por el Congreso explica la discrepancia en las cuentas de Ábalos

El Congreso de los Diputados ya ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, información sobre todas las cantidades abonadas al exministro socialista y hoy diputado del grupo Mixto José Luis Ábalos en los últimos diez años, y la respuesta viene a explicar las "aparentes faltas de sintonía" advertidas por la Guardia Civil al analizar los ingresos en sus cuentas bancarias, según el análisis de la documentación realizado por EL PERIÓDICO.

En su oficio del pasado 8 de julio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba que, según la Agencia Tributaria, las percepciones económicas imputadas a Ábalos por su condición de diputado del Congreso desde el año 2014 hasta marzo de 2024, cuando empezó a cobrar como diputado del Grupo Mixto, alcanzaba total de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente directamente de la Cámara baja solamente alcanzaba en el mismo periodo los 79.841 euros.

La explicación, tal y como indicó en su día el PSOE y ahora se refleja en la información remitida al Supremo, parece encontrarse en que las nóminas de Ábalos no se ingresaban en sus cuentas, sino en las el Grupo Parlamentario Socialista, que a su vez reintegraba a su diputado. Según explicó el propio partido la semana pasada, cuando se conocieron las advertencias de la Guardia Civil, cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso de los Diputados y, de ese sueldo, "se detrae la aportación voluntaria".

Este miércoles, y una vez vuelto a consultar, desde el partido se señala que la información del Congreso viene a confirmar dichas explicaciones: que Ábalos cobraba del PSOE y no del Congreso, salvo las dietas. La formación se refiere a los 15.745 euros que constan en dietas y por kilometraje, a lo que habría que añadir las nóminas ya cobradas directamente en sus nóminas por el aún diputado desde que abandonó el grupo socialista tras el estallido del caso y que ascienden a algo más de 70.000 euros.

Viajes con dieta

En su comunicación al Tribunal Supremo, que firma el secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, se incluyen los certificados de retenciones de ingresos a cuenta del IRPF de Ábalos entre 2014 y 2024, además de las nóminas abonadas mediante transferencia banlas dietasla dietas y reintegros abonados con motivo de desplazamientos por viaje, que suman 2.745 euros por una visita a la base de los GEO en Guadalajara, a la Valla de Melilla y asistencias a la Asamblea General de la ONU en Ginebra, y reuniones de la OSCE en Georgia y Montenegro, además de una reunión de la Asamblea de la Unión Parlamentaria en Nueva York.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo. / Jesús Hellín - Europa Press

La documentación también incluye el correo de 4 de marzo de 2024 en el que Ábalos comunica a la Secretaría de Presupuestos y Contratación del Congreso la cuenta corriente donde deberían ingresarse sus nóminas a partir de dicha fecha, como consecuencia de su pase como diputado al Grupo Mixto y su "renuncia a seguir formando parte del grupo parlamentario socialista".

El juez Puente, que investiga la presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública que se sospecha anidó en el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos, aún tiene pendiente recibir del PSOE información sobre donaciones realizadas o abonadas al exministro entre los años 2014 y 2024, ambos inclusive. La Agencia Tributaria le atribuye haber realizado donaciones al partido por 44.729 euros, pero en los productos bancarios analizados a su nombre solo constan entregas dinerarias por 8.471 euros.

