Bolaños celebra el auto del Supremo contra Peinado: "Pone las cosas en su sitio. No había nada"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo, que ayer tumbó la intención del juez Juan Carlos Peinado de imputarle en la causa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. "El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada. Nunca nada dio lugar a tanto", ha manifestado.

Lo ha dicho en una declaración sin preguntas desde la Delegación del Gobierno de Cataluña en Barcelona, ciudad en la que se encuentra para participar en un #afterwork de EL PERIÓDICO. El alto tribunal acordó ayer martes archivar la exposición razonada que le había sido remitida por el juez Peinado contra el ministro por presuntos delitos de falso testimonio y malversación. El Supremo no solo rechaza la imputación, sino que considera que no hay "ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal" contra él.

Bolaños también ha querido manifestar que confía "plenamente" en la justicia de España y en el Estado de Derecho, por lo que se ha mostrado convencido de que esta causa se irá deshinchando "poco a poco". Su argumento principal es que no hay ningún indicio de delito "mínimamente fundado", por lo que pronostica que el archivo llegará tarde o temprano.

Por último, ha querido mandar un mensaje a los que le han apoyado, y también a los que no. "Gracias a los que contaron la verdad. No puedo decir lo mismo de los que sabían que no había nada e intentaron manchar mi nombre. Pesará en su consciencia", ha concluido.

