Yolanda Díaz va al cuerpo a cuerpo con Sánchez y le replicará sobre corrupción en el Congreso

La comparecencia de Pedro Sánchez dejará una imagen insólita, un cara a cara entre un presidente de Gobierno y su vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz será la encargada de replicar al líder socialista en nombre de Sumar durante el Pleno de este miércoles dedicado a la corrupción, en una manera de elevar aún más la presión dentro del pulso que mantienen los socios de Gobierno, por el que Sumar exige al PSOE aplicar ya medidas de corte social, mientras el ala socialista aboga por posponer esta agenda a septiembre y centrarse en reformas sobre la corrupción.

En Sumar han elevado notablemente el tono en los últimos días, en un intento por marcar distancias con las filas socialistas. La propia Díaz ha criticado la actitud de un PSOE, que a su juicio sigue en "en shock" tras la imputación y prisión preventiva de su exnúmero tres, Santos Cerdán. Este mismo fin de semana, la vicepresidenta criticó que los socialistas "no han transmitido ninguna medida para regenerar democráticamente nuestro país. Ninguna". "No comprendo qué está pasando", defendió este sábado, antes de la marcha del Orgullo LGTBI, donde pidió una vez más "tomar medidas".

Pero lo cierto es que la relación entre los socios de Gobierno está congelada. La reunión de PSOE y Sumar la semana pasada terminó sin concreciones ni acuerdo alguno sobre los anuncios de Sánchez, y con un gran rapapolvo de Sumar hacia el ala mayoritaria del Gobierno, reclamando un "giro social" para dar "sentido a la legislatura" y tratar de revertir el descontento social con los casos de corrupción. Aunque el plan en Sumar era mantener la negociación abierta con el ala socialista, con la aspiración de "pactar" las propuestas dentro del Ejecutivo, lo cierto es que no ha habido contactos entre ambas partes. Desde Sumar mantenían este lunes la esperanza de recibir una llamada en las próximas horas.

Un año y ocho meses sin 'cara a cara'

En caso de que este gesto no se produzca y Sánchez no recoja las propuestas exigidas por Sumar, la propia Yolanda Díaz advirtió de que el presidente "intervendrá en nombre del Partido Socialista". Y este es precisamente uno de los argumentos que justifican la intervención de la vicepresidenta segunda en el Congreso: "Que estén representadas las dos partes del Gobierno", señalan fuentes del espacio. Una manera de reivindicarse en sede parlamentaria, pero también una oportunidad para remarcar nítidamente la frontera con el PSOE, con quien se esfuerzan en marcar distancias.

Resulta extraordinario que Díaz intervenga en este tipo de comparecencias, donde habitualmente delega en su portavoz, Verónica Martínez Barbero. La última vez que la dirigente gallega tuvo un cara a cara con el presidente fue durante su sesión de investidura, el 15 de noviembre de 2023. Por entonces, Díaz era vicepresidenta en funciones y aún no había sido nombrada miembro del actual Gobierno. Más de un año y medio después, en Sumar ven su réplica al presidente como una garantía de que tendrán voz en un polémico pleno donde no tienen grandes certezas.

Pese a la disposición del ala socialista de lanzar "medidas muy contundentes" centradas en la lucha contra la corrupción, los de Díaz también reclaman aprobar mejoras materiales. Y todos sus esfuerzos van encaminados a este objetivo. La presencia de Díaz en el debate permitirá también arrogarse las medidas anticorrupción que lleven el "sello Sumar", que ya estaban recogidas en el documento remitido al PSOE, y al mismo tiempo cargar contra el ala socialista en caso de que consideren insuficientes los anuncios. Además, les permitirá ganar cierto protagonismo en un escenario que ha dejado en evidencia las serias dificultades que tienen para marcar el paso en las decisiones de Gobierno.

Este lunes, Sumar elevó el órdago al máximo para lograr su objetivo y aseguró que este mes de julio el Consejo de Ministros aprobaría la retribución de cuatro de las ocho semanas de permisos parentales para familias con hijos. Un calendario que sin embargo no tiene garantías de aprobarse al no estar previamente pactado con el PSOE, requisito necesario para que salga adelante. Desde Sumar defienden que este anuncio es una manera de presionar a los socialistas, y se muestran seguros de que este "ultimátum" surtirá efecto. Pero no sólo eso; la ampliación de 16 a 20 semanas de los permisos por nacimiento o la equiparación de permisos a familias monoparentales.

Cambios en la coalición

Este miércoles también se observará un cambio en la dinámica interna del grupo parlamentario. En esta ocasión, además de Díaz, también intervendrán algunos de los partidos minoritarios. En el pleno sobre corrupción que comenzará el miércoles a primera hora tomarán la palabra los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez, y de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, las dos fuerzas que han amagado con abandonar el Grupo Plurinacional Sumar y han reclamado más visibilidad para permanecer.

La crisis de la coalición desembocó en la salida al Grupo Mixto de la exportavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, y la permanencia del segundo de sus diputados. En Més hubo un empate técnico y pospusieron la decisión a septiembre, para evaluar la relación con Sumar, que había prometido cambios para mejorar la posición del resto de fuerzas. Estos cambios ya quedaron patentes en la reunión de la coalición, donde acudieron representantes de distintas fuerzas -Sumar, Más Madrid, IU, Chunta o Equo-, pero se volverá a escenificar este miércoles.

Después del Pleno sobre la corrupción, el presidente dará cuenta de distintos asuntos internacionales, como la Cumbre de la OTAN, además del último Consejo Europeo, y la Conferencia de la ONU que tuvo lugar en Sevilla. En este punto, desde el espacio de Sumar dan por hecho que el debate se centrará en los compromisos de gasto en defensa, y se prevé que intervenga tanto la portavoz de Sumar, Martínez Barbero, como el de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y un dirigente de los Comunes. Ambas fuerzas, según ha confirmado este medio, han reclamado tener voz en este debate, que se convertirá en una nueva exhibición de las nuevas dinámicas a las que se ha visto obligado Sumar.