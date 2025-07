Abascal niega que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes: "No sabemos cuántos son"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado que quiera deportar a ocho millones de inmigrantes, incluidos sus hijos, y ha subrayado que Vox no ha dicho el número de los que deberían ser expulsados, "simplemente porque no lo sabemos".

Abascal ha hecho estas afirmaciones en un mensaje en la red social X en respuesta a las "mentiras" que, según el líder de Vox, se han publicado sobre la política migratoria del partido tras una rueda de prensa de su portavoz de Asuntos de Interior, Samuel Vázquez, y la diputada Rocío de Meer este lunes en la sede del partido. Vázquez apuntó a las repatriaciones "masivas" y la "remigración" como la solución "menos mala" al aumento de la inmigración y De Meer se refirió a ocho millones de personas, -"más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación"-, que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes.

"Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos", ha recalcado Abascal este martes.

Ha señalado que Vox pretende expulsar a todos los que hayan venido a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás, pretendan imponer una religión "extraña", maltraten o menosprecien a las mujeres y todos los menores inmigrantes no acompañados, porque "tienen que estar con sus padres". "No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al Gobierno lo sabremos. Y se irán todos", ha subrayado el líder de Vox, convencido de que los primeros en celebrarlo, junto a los españoles, serán los inmigrantes legales que cumplen las normas y respetan al país que les acoge.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha ahondado en ese argumento y en la "mentira" de que apuestan por expulsar a ocho millones de personas. "Los inmigrantes son imposibles de saber. Lo que se hace es una estimación", defienden fuentes desde este partido.

Cifras al margen, Millán ha presentado la iniciativa de su partido de que "aquí no puede entrar nadie de forma ilegal", ni aquel que, aunque entró en el país de manera legal haga del "delito su forma de vida", porque "queremos seguir siendo España" en un momento en el que "España va a camino de convertirse en Francia si no revertimos la situación".

"El Gobierno, con su dejadez, también ha permitido que se trate de forma injusta a las personas que vienen aquí solicitando asilo porque no han cumplido con los trámites, porque tienen una administración que no funciona y porque ha permitido que todas esas personas, que vienen huyendo de situaciones indeseables de sus países de origen, ahora se vean inmersos en una situación de la que es muy difícil salir, porque ese trabajo se tenía que haber hecho desde el principio, pero ahora estamos en una situación en la que no hay solución buena", ha relatado.

"Si vienes de forma ilegal serás repatriado a tu país de origen y, si has venido de forma legal, pero has decidido hacer del delito tu forma de vida o has demostrado una incapacidad manifiesta de integración, no solamente eso, sino que buscas imponerte por la fuerza, también vas a ser repatriado", ha defendido. "Los españoles pueden tener la tranquilidad de que hay un partido que es Vox que va a garantizar que aquí no se va a quedar nadie de forma ilegal", ha sentenciado la voz parlamentacia de Vox.

"¡MENTIRA! Yo no he dicho que había que expulsar 8 millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho", ha asegurado también la propia De Meer en otro mensaje en X.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una entrevista en la Cope recogida por EFE en la que ha señalado que lo que su compañera de bancada puso este lunes de relieve fue una aproximación en cuanto a las cifras de la evolución de la inmigración en España de los años 90 a la actualidad, en la que se ha incrementado "considerablemente". Ha recalcado que Vox defiende desde hace años la inmigración tiene que ser "legal, ordenada, de acuerdo a un contexto económico, pero también social y cultural".

"Nos sorprende muchísimo que determinados medios o determinados partidos se escandalicen por estas medidas y no se escandalicen por lo que estamos viendo en nuestras calles", ha señalado Millán. La portavoz ha incidido además en que Vox no se "inventa" nada nuevo de lo que está proponiendo: "esto es algo que dice la propia ley de extranjería y que dice nuestro ordenamiento jurídico" y que el Gobierno ha convertido en "papel mojado" con su política de puertas abiertas.

Todo parte de este lunes cuando, en la rueda de prensa, Vox defendió su propuesta de repatriar a millones de migrantes, un proceso que denomina "remigración masiva", en una comparecencia de Rocío de Meer y Samuel Guido Princesa.

Por su parte, según recogió EFE, Guido Princesa, portavoz nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, expuso que "cuantitativamente hablando el número de personas que han entrado en Europa, que han entrado en España, hace que este problema ya no tenga una solución buena. Solo hay una mala y una menos mala. La mala es convertirnos en Francia. La menos mala son repatriaciones masivas, un proceso de remigración".

Después, la diputada Rocío de Meer se referió a ocho millones de personas -"más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación"- que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes, lo que hace "extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres".

"Todos estos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo y no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios, pues tendrán que volver a sus países", ha dicho la diputada de Vox, según las grabaciones publicadas en la cuenta de la red social X del grupo parlamentario del partido recogidas por esta agencia.