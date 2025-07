El PP de Valencia coloca en la ponencia del partido garantizar el FLA y eliminar la tributación de las ayudas de la dana

El PP ha incorporado tres enmiendas de la delegación valenciana a su ponencia política. Lo ha anunciado el coordinador del equipo de trabajo del PP de Valencia en este documento, César Sánchez.

Una de estas propuestas reclama garantizar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) mientras no se resuelva el sistema de financiación de los territorios, caducado desde 2014.

Otra pide que las infraestructuras hidráulicas sean una prioridad en el diseño de obras públicas, tras lo sucedido en Valencia el 29 de octubre de 2024.

La tercera enmienda también se refiere a la dana al exigir que las ayudas del Estado concedidas por esta catástrofe no tributen. Es una de las críticas que el Consell ha realizado al sistema de subvenciones del Gobierno de España a los afectados. Sánchez se ha referido en concreto al IVA de las ayudas para la compra de vehículos (hubo 120.000 destruidos) y a la tributación de los créditos ICO por la riada.

“El tiempo de maltratar a los valencianos se está acabando. No se puede hacer caja con el dolor”, ha clamado el expresidente de la Diputación de Alicante.

Sin fondo de nivelación

Entre las enmiendas defendidas por la delegación valenciana no se encuentra el fondo de nivelación transitorio que el jefe del Consell, Carlos Mazón, reclama de manera insistente para mejorar la financiación mientras no haya nuevo sistema. El PPCV ha explicado que no está porque forma parte de la declaración de Córdoba del PP. Se da por asumido en el discurso político.

Para César Sánchez, con las enmiendas incorporadas está “absolutamente” atendida la exigencia valenciana sobre financiación en la ponencia.

“El PP asume compromisos estratégicos para la Comunitat Valenciana en materia de financiación, para proteger a los afectados de la dana y favorecer a quienes sufren”, ha destacado.

El relato del Consell

La intervención de César Sánchez asume por otra parte el relato del Consell de Mazón sobre los hechos del 29 de octubre. Así, ha destacado como “hechos probados” que el Gobierno “no hizo las obras para proteger a los valencianos con el apoyo de Compromís y el Consell de la huerta”. “La falta de sensibilidad empezó la noche del 29 de octubre no declarando la emergencia nacional”, ha añadido. No he hecho referencia alguna a la gestión de la emergencia en el día D por parte de la Generalitat de Mazón.

