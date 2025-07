Nigeria, Brasil, Kenia o Perú se aferran al Compromiso de Sevilla: “Nuestros gobiernos gastan el 34% en pagar deuda”

Estos días, las voces más escuchadas en la Cuarta Cumbre para la Financiación al Desarrollo de la ONU son las de jefes de Estado o de Gobierno, líderes internacionales, políticos y empresarios de alto voltaje implicados en temas de impacto global. Ellos copan los atriles oficiales y los escenarios más llamativos desde donde se anuncian las grandes decisiones. Sin embargo, aun con menos repercusión, este acontecimiento internacional también reclama la presencia de la sociedad civil. De las organizaciones sociales y asociaciones sin ánimo de lucro también dependen las reivindicaciones, las peticiones, la presión a los líderes, los acuerdos entre entidades para conseguir financiación para quienes más lo necesitan.

Esta cuarta conferencia de la ONU llega diez años después de la última y en un contexto mundial de graves y complejas crisis, por lo que el papel de las organizaciones no gubernamentales tiene mayor relevancia, si cabe. Casi 10.000 participantes de 150 países diferentes, entre ellos 60 jefes de Estado y más de 200 representantes de delegaciones de países de todo el mundo -con la excepción de la sonada ausencia de Estados Unidos- han asistido al mayor evento internacional que España ha acogido en los últimos años.

Tras cuatro días de reuniones, conferencias, ruedas de prensa y mesas redondas se firmará "Compromiso de Sevilla", un documento que plasma las decisiones tomadas en esta cumbre uy que, aunque no es un tratado internacional, tiene el consenso del resto de participantes. En él España asegura que pretende llegar antes de 2030 al histórico objetivo del 0,7% para cooperación internacional, en torno a 10.000 millones de euros.

En cuanto a las ayudas, por primera vez desde 2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) global descendió un 7,1% en 2024. Hay países que han amenazado con recortes -a excepción de España-, lo que supone que el porcentaje podría descender entre un 9 y un 17% al final de este 2025.

Las consecuencias afectarían a millones de personas en términos de emergencia climática, desigualdad, hambre, guerras, violaciones de derechos humanos… con especial incidencia en la población de los países del sur donde de manera crónica faltan recursos para educación, para sanidad, cuidados o asistencia humanitaria. A este escenario, se suman las guerras bélicas en países como Siria, Sudán, Somalia, Libia, Ucrania, Palestina, Israel y Nigeria.

Justicia tarifaria en el sur de África

Precisamente desde este último país, Oluseyi Babatunde Oyebisi, un precursor de los derechos humanos y director ejecutivo de la ONG Nigeria Network, ha llegado hasta la cumbre para reclamar una mayor financiación para los países del sur de África.

"Estamos ante una situación crítica donde nuestros gobiernos están gastando el 34% del presupuesto nacional para solventar sus deudas y eso no es sostenible porque significa que no hay recursos para la educación, para la sanidad ni para la protección social", comenta a El Correo de Andalucía Oyebisi, que reclama "justifica tarifaria" en los países menos desarrollados.

Oluseyi Babatunde Oyebisi, director ejecutivo de la ONG Nigeria Network. / Rocío Soler Coll

Este representante de la ONG nigeriana se muestra crítico con el papel de las entidades sociales en una cumbre de esta magnitud.

"No tenemos la voz que nos gustaría tener, es como que estamos en la mesa, pero al mismo tiempo no lo estamos. Las conversaciones han sido sin duda decepcionantes, pero no nos vamos a rendir. Nos mantenemos optimistas aunque las conversaciones y el documento en sí [con relación al documento Compromisos de Sevilla] no es tan ambicioso como nos gustaría que fuera", afirma con rotundidad.

"Necesitamos propuestas mucho más ambiciosas"

En esos mismos pasillos de Fibes 2, donde estos días se ha ubicado el Exhibition Space, así como auditorios y cafeterías, el brasileño Henrique Botelho, director de la Asociación Brasileña de ONG es tajante en su opinión sobre el documento Compromisos de Sevilla: "Si lo comparamos con hace 10 años, cuando fue la última, el mundo ahora está viviendo crisis mucho más profundas en términos de pobreza y el clima. Por lo tanto, necesitamos propuestas y compromisos más ambiciosos", subraya Botelho, director de una asociación que engloba a más de 200 entidades de Brasil.

"No digo que no haya avances, sí que los hay, pero no son suficientes para dar respuestas efectivas a la situación de hambre, desigualdad, pobreza... En los países afectados hay una gran deuda y eso compromete su capacidad de inversión en salud, igualdad de género e infantil. Los países están sofocados y necesitan una cooperación internacional más efectiva", añadió.

Agricultura y mujeres para el progreso de Kenia

Entre el trasiego de gente que colapsaba las entradas y salidas de los auditorios entre sesión y sesión, cuatro mujeres esperan sentadas en uno de los pocos bancos habilitados en la parte nueva de Fibes. Son miembros de la Asociación Transbore Cattle Farming, en Kenia. Su CEO, Florence Wairimu, habla con este periódico sobre la importancia de recibir ayudas, pero también del cometido de su asociación: hacer que la población de los pueblos sea autosuficiente y sepa autoabastecerse mediante la agricultura.

Florence Wairimu, CEO de la Asociación Transbore Cattle Farming junto a su equipo en la cumbre de la ONU en Sevilla. / Rocío Soler Coll

"Lo importante de esta conferencia es la financiación. Y eso es muy interesante, porque necesitamos muchas ayudas en todas las áreas. Nosotras estamos aquí porque queremos dar con aquella persona que sea capaz de entender nuestra visión y nuestra misión y acepte nuestras propuestas. En ese caso, seríamos unas afortunadas porque llegaríamos al fondo de la cuestión: financiación y ayudas", relata Florence.

Desde su ONG producen carne, hacen pozos de agua y forman a la gente en el sector la agricultura. Tanto es así, que Francisca, la miembro más joven del equipo, está inmersa en un proyecto destinado a jóvenes mujeres que trabajan en ese sector.

"En nuestra asociación tratamos con muchas mujeres que trabajan en áreas rurales y que necesitan nuestra ayuda. Nosotras queremos potenciar este trabajo, porque en África tenemos un reto con el empleo: muchas mujeres esperan tener trabajos como los que ven en Europa y esos no son posibles en nuestro país, por eso les ayudamos a que se adentren en el mundo de las granjas", explica esta joven.

ONG jóvenes que impulsan la educación en Latinoamérica

De la agricultura, a la educación. Además de organizaciones sociales destinadas a la agricultura en Latinoamerica, como el Consejo Agropecuario Centroamericano, también han estado representadas entidades dirigidas y gestionadas por jóvenes que impulsan la educación como una herramienta transformadora en la sociedad. Allí ha estado Bárbara Beltrán, una joven de Perú que ha llegado a la cumbre de la mano de la ONG que dirige, Green Dreams.

Bárbara Beltrán, directora de la ONG peruana Green Dreams, en el pabellón de prensa de la cumbre de la ONU. / Rocío Soler Coll

"Trabajamos de jóvenes para jóvenes. Estamos aquí para tener una presencia, para escuchar qué ofrecen los líderes y poder ser parte de las negociaciones. Queremos hacer entender que a pesar de tener menos experiencia podemos ofrecer mucho y aunque vengamos con nuestros propios recursos, estamos aquí para hacer ruido", insiste Bárbara en el pabellón de prensa, desde donde no deja de dar entrevistas. Para ello, Bárbara reclama más atención a la sociedad joven e incluso se atreve a pedir, para las próximas cumbres, pabellones donde los jóvenes tengan un papel más protagonista.

Los representantes de la sociedad civil, de todas las nacionalidades y culturas, han compartido escenario estos días. Con objetivos y misiones diferentes, los representantes de las distintas asociaciones han compartido puntos de vista con un objetivo en común: poner tareas a los gobiernos para que el Compromiso de Sevilla no sea papel mojado.