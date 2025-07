Ministros con asiento en Ferraz dan por hecho una “reestructuración” en el PSOE “no solo limitada a Organización”

Los vasos comunicantes entre Moncloa y Ferraz se han tupido durante los últimos días. Con la dimisión y posterior entrada en prisión de Santos Cerdán, uno de los principales responsables de este flujo, en la dirección socialista y el Gobierno se mira al comité federal de esta sábado para comenzar a salir del atolladero. De ahí que los colaboradores del jefe del Ejecutivo tilden la cita de compleja y “muy difícil”, por la crisis abierta, pero también “necesaria” con la confianza de que “saldremos bien”. Ministros con asiento en la ejecutiva socialista dan por hecho una remodelación que no se circunscriba a un cambio de pieza por pieza en la secretaría de Organización.

“Apuesto por varios cambios, no solo limitados a Organización”, traslada una de las personas de confianza de Pedro Sánchez. Otros en la ejecutiva hablan directamente de “reestructuración” y hay quien se muestra “seguro” de que se propondrán más cambios. Las primeras intenciones del jefe del Ejecutivo, como deslizó en la última reunión de la ejecutiva tras la dimisión de Cerdán, pasaban por un cambio quirúrgico en Organización, para que no pagase las culpas quien no las tenía. La sensación generalizada, prácticamente descartado un congreso federal extraordinario, es que “no vale con cambiar el nombre de la secretaría de Organización”.

En lo que coinciden es en el hermetismo durante los últimos días del líder de los socialistas y presidente del Gobierno, quien ha hecho varias rondas para recoger pareceres y pedir opinión, pero sin transmitir sus intenciones. Algo que se espera que comience a hacer durante este jueves y viernes. Las primeras salidas que se están comunicando, según ha adelantado la 'Cadena Ser', tendrían que ver con miembros que pertenecen a ejecutivas regionales, para cumplir las incompatibilidades de cargos establecidas en los estatutos. Junto a Cerdán, en la ejecutiva tenía como mano derecha al diputado Juanfran Serrano, otro de los dirigentes que abandonaría la ejecutiva, además de como colaborador cercano a Javier Alfonso Cendón, que en la dirección ocupaba la secretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sánchez se refugió durante esta semana en Sevilla, como anfitrión de la cumbre de la ONU para la ayuda al desarrollo, donde multiplicó sus intervenciones aun sin lograr cambiar el foco a la agenda internacional. Su hoja de ruta se abordará primero en la reunión de la ejecutiva para luego trasladarla a la reunión del comité federal a las 10:30 horas de este sábado en la madrileña sede de la calle Ferraz. A la cita han confirmado su presencia casi la totalidad de sus más de 300 miembros, por lo que se espera un largo debate cargado de intervenciones.

Más allá de los cambios de nombres, después de haber elegido una ejecutiva continuista tras el congreso federal celebrado hace penas medio año, se espera un revulsivo a nivel de “reformas en la estructura” del partido, según apuntan los colaboradores del Ejecutivo. Desde la asunción de que tal y como está la estructura “no han funcionado los controles”, por lo que se evidencia la necesidad de reforzarlos. También en lo referente a la toma de “decisiones en el funcionamiento interno”.

“Consumo de prostitución”

A nivel ético, además de los controles internos para garantizar limpieza y transparencia respecto a la corrupción, se apuntan a cambios para hacer frente al “consumo de prostitución”. Algo que, dicen, no pueden normalizar entre sus filas, tras los audios entre el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, en los que hablan sobre la contratación de servicios de prostitución.

En el congreso federal de Sevilla ya se intentaron dar pasos en este sentido, impulsados por el sector del feminismo clásico del partido, para promover la expulsión de militantes en caso de acceder a “servicios sexuales bajo pago”. Finalmente, en el régimen disciplinario, solo se plasmó la expulsión a condenados por delitos contra la libertad sexual. A nivel legislativo, el Gobierno pretende aprobar en septiembre un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución.

