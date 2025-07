Los socios de Sánchez plantan a Feijóo y rechazan negociar una moción de censura

Una vez más, Alberto Núñez Feijóo ha constatado su incapacidad para lograr una mayoría que le permita aprobar una moción de censura que termine con el gobierno de Pedro Sánchez. A primera hora de este martes, el líder del PP ha anunciado que había dado órdenes a su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, de sondear a todos los socios del Ejecutivo tras el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Seis horas después, Feijóo tiene sobre la mesa el rechazo de ERC, Junts, PNV, Podemos y BNG a sentarse a negociar. Con EH Bildu ni se han dignado a intentarlo.

"No llamamos para pedir, llamamos para escuchar", aseguraba Tellado cerca de las 12:00 horas en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha situado toda la responsabilidad sobre la permanencia de Sánchez en la Moncloa en los socios de investidura. "Estos grupos son el único obstáculo para que los españoles puedan hablar y elegir un futuro distinto para España", ha aseverado.

En ese momento, fuentes de ERC ya habían dejado claro que "hay poco que hablar" con los populares y que, si continúan saliendo casos de corrupción que afecten al Gobierno o al PSOE, serán los españoles los que tengan que tomar la palabra y no el PP. "Nosotros no participaremos activamente en colocar a un PP cuyos gobiernos han sido y son aún los más corruptos de la historia de este Estado", alegan los republicanos, informa Quim Bertomeu.

Los contactos con Junts tampoco resultaban muy esperanzadores. Fuentes de la formación posconvergente condicionaban cualquier conversación a que fuera el propio Feijóo quien se reuniese en persona con el líder de la formación posconvergente, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, en el extranjero, informa Carlota Camps. Tellado, en esa misma rueda de prensa, descartaba que esto vaya a ocurrir: "Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el PSOE, nadie nos encontrará ahí".

El 'no' jeltzale

Con ERC y Junts descartados, la principal oportunidad del PP pasaba por el PNV. Sin embargo, la comparecencia de Tellado ante los medios la ha dinamitado. Fuentes de la formación jeltzale lamentan que el dirigente popular en el Congreso haya dado una rueda de prensa antes de mantener una conversación con la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero. Así, han calificado el movimiento de los conservadores de "estrategia de marketing" que, en su opinión, "deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento".

Además, las mismas fuentes critican que Tellado se sacuda "la responsabilidad de conseguir una hipotética mayoría" para sacar adelante una moción de censura: "No explica cómo quieren ser un Gobierno alternativo ni cómo quieren ganarse el apoyo de otros grupos". Justamente, Tellado ha sido preguntado en varias ocasiones sobre si iba a ofrecer algo a los actuales socios de Sánchez y en todas las ocasiones ha respondido lo mismo: "No pedimos nada, queremos escuchar".

Y el 'no' a sentarse a negociar también ha llegado por parte de Podemos. La líder morada, Ione Belarra, ha asegurado que no tienen nada que negociar con el PP, pese a que su formación está siendo la más crítica del bloque de la investidura con Sánchez. Por otro lado, fuentes del BNG aseguran que no apoyarán "en ningún caso, una moción de censura promovida por la ultraderecha y la derecha ultra". Con EH Bildu, el PP no quiere hablar. Según Tellado, no otorgan a la formación abertzale la "calidad democrática suficiente" para negociar con ellos.

