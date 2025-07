Díaz exige a Sánchez "explicaciones claras": "Esto no va de un comité federal, esto es un problema de país"

Apenas 24 horas después del ingreso en prisión de Santos Cerdán, el que fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace 18 días y hoy en el centro de una "organización criminal", según el juez Puentes, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrado su "enfado" por la forma en que el PSOE está gestionando esta crisis: "Hay que dar explicaciones de manera clara y rápida, no lo digo en nombre de mi partido, lo digo en nombre del país, yo no sé lo que ha pasado, ustedes tampoco, estamos muy enfadados". Para la referente de Sumar en el Gobierno, la decisión del PSOE de solventar esta crisis con una remodelación de los cuadros ejecutivos del partido, el próximo 5 de julio, es "poner paños calientes". "Esto no va de un comité federal, esto es un problema de país, hoy España tiene un problema político y no se puede mirar para otro lado".

En rueda de prensa en la segunda jornada de la Cuarta Conferencia para la Financiación al Desarrollo de la ONU y junto al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, la también ministra de Trabajo ha llegado a decir que "mientras en mi ministerio nos matábamos a trabajar en la pandemia para sacar adelante los ERTE, en el de al lado, estaban robando, presuntamente". En un encuentro posterior, Díaz ha querido matizar que no ha tenido nunca relación con Santos: "No le conozco la voz, sólo por los audios".

Como medidas inmediatas, la dirigente de izquierdas ha reclamado una reunión "urgente" para este miércoles de la Comisión de Seguimiento del Pacto, entre PSOE y Sumar. Díaz no será la interlocutora de esta cita.

"La corrupción cero sí existe, mis ministros no roban, el espacio político del que procedo no roba, no cometamos errores comunicativos". Yolanda Díaz — Vicepresidenta y ministra de Trabajo

A preguntas de la prensa, Díaz no ha ahorrado calificativos para describir la imagen de la entrada en prisión del número 3 del PSOE: "La corrupción es muy grave, es una vergüenza sin contemplaciones. Hay que actuar ya, sin dilaciones, hay que rendir cuentas de manera clara, hay que explicar esto y le tienen que contar a nuestro país qué ha pasado. La gente que ha votado este gobierno, necesita saber".

En esta misma línea, la vicepresidenta ha pedido un "giro copernicano desde el Gobierno tomando medidas de regeneración democrática" y ha censurado duramente la declaración de Pedro Sánchez cuando dijo que "desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce". Para Díaz, "la corrupción cero sí existe, mis ministros no roban, el espacio político del que procedo no roba, no cometamos errores comunicativos".

Sobre el anuncio del PP de iniciar una ronda de conversación con los grupos en el Congreso para impulsar una hipotética moción de censura, Díaz ha deslizado que "si son institucionales nos tienen que llamar".