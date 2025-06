Sin teléfono, sin dinero, sin cama fija: Santos Cerdán pasa a ser el preso más novato del módulo de ingresos de Soto del Real

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es ya el interno más novato del módulo de ingresos del Centro Penitenciario Madrid V, más conocido como la cárcel de Soto del Real, a la que al final de la mañana de este lunes le ha enviado el juez del Supremo Leopoldo Puente tras decidir su prisión provisional comunicada y sin fianza. Ahora Cerdán tiene por delante días de adaptación a la vida carcelaria, en los que, según fuentes penitenciarias, vigilantes y responsables de ese centro extremarán el seguimiento sobre su aterrizaje en su nueva realidad.

Esa realidad comprende ahora para Cerdán estar sometido a examen médico y psicosocial sin más noticias del exterior que otros presos, esperar un emplazamiento fijo en el que pasar los días y recibir -en este caso menos probablemente- un quehacer intramuros.

Es un proceso que ya han recorrido antes numerosos dirigentes políticos en sus tribulaciones judiciales, como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato, y que no ha cambiado en los últimos años. Santos Cerdán debe pasar sus primeras noches, hasta que se le asigne una celda menos provisional, en el módulo de ingresos de Soto del Real. Este lunes la prisión, en un hermoso paraje de la Sierra de Madrid, tenía preparada su recepción media hora antes de que el envío trascendiera a los medios.

Al llegar, a Santos Cerdán se le ha cacheado y se le ha requerido su documentación. Se ha comprobado fehacientemente su identidad, se le ha hecho una foto para su ficha penitenciaria y se le ha retirado el DNI entre otros efectos personales, como el teléfono. Su DNI ha quedado guardado en la oficina de gestión de la prisión, y el teléfono, apagado y custodiado en la oficina de seguridad.

Esperando celda

Tampoco se le ha permitido a Cerdán la corbata con la que, a bordo de un taxi, llegó por la mañana al Supremo. No es un trato especial: esa prenda está proscrita dentro de la prisión por un protocolo de seguridad al que debe aclimatarse el recién llegado. De la misma manera, le han quedado incautados el dinero y las tarjetas que llevaba. El dinero en metálico ingresa en su peculio, la cuenta de la que puede tirar para compras en el economato del interior de la prisión... de no más de 100 euros a la semana.

Una vez identificado, fotografiado, cacheado e inscrito, Cerdán debe pasar un examen médico. En el momento de emitir esta información no lo había pasado aún, según las fuentes consultadas, y a las ocho se sirve la cena en Soto. El personal facultativo escasea en las prisiones administradas por Interior, con un 70% de déficit en la cobertura de plazas sanitarias. No obstante, el reglamento establece que el examen médico ha de tener lugar en las primeras 24 horas. En ese encuentro no solo se evalúa el estado del interno, también se toma nota de los tratamientos que está siguiendo y los fármacos que consume, que pasa a suministrarle la sanidad penitenciaria.

El trámite de llegada incluye también un encuentro con el trabajador o trabajadora social y con un educador, que anotarán las circunstancias que rodean al preso. Ambas citas son preceptivas, pues de ellas ha de salir un informe para la Junta de Tratamiento de la prisión, antes de que, en un máximo de cinco días, decida el módulo y la celda de alojamiento definitivo para su estancia en Soto del Real.

Llegada a Soto del Real del furgón policial que llevaba a Santos Cerdán este lunes. / A. Pérez Meca EUROPA PRESS

Por el mismo trámite pasó en noviembre Víctor de Aldama, hasta ahora el único miembro de la trama Koldo que había pasado tiempo entre rejas, si bien apenas tuvo tiempo de aclimatarse en un mes y diez días de estancia.

Prisión habitual

Hay tres factores que influyen en el trato a Cerdán en su llegada a prisión: uno, es su primer ingreso; dos, no había tenido antes contacto alguno con la realidad penitenciaria; y tres, es una persona conocida. De momento es un preso sin celda fija: la cama en la que pasa su primera noche en el módulo de ingresos, la zona más blanda de la cárcel, es provisional, hasta que la dirección de la prisión le asigne una celda, que muy probablemente no será individual. Para presos con posibilidades de entrar en shock por el impacto del ingreso se suele determinar el acompañamiento de otro interno que amortigüe el golpe.

Cerdán ha ido a parar a la gran cárcel de presos preventivos de Madrid, la que escogen los jueces para este tipo de ingresos. El nombre de Soto del Real no figura en el auto de prisión, documento que recoge la decisión del juez Puente, pero sí en el Mandamiento de Prisión, la orden oficial que ha recibido la Guardia Civil.

Agentes del instituto armado han trasladado al ex número tres del PSOE en un pequeño furgón Mercedes, con una discreta escolta que ha vigilado por detrás en los 50 kilómetros de recorrido desde la sede del Tribunal Supremo hasta la cárcel.

Durante la mañana, indican las fuentes mencionadas, se barajó la posibilidad de que el juez decretara el ingreso en la cárcel de Estremera, también acreditado lugar de recepción de políticos presos -como lo fueron los del procés-, pues tiene poco habitado en estos momentos su módulo FIES 4, habitualmente reservado para funcionarios de la Seguridad del Estado, pero finalmente desde el Supremo se ordenó que se comunicara este envío a la dirección de Soto del Real.

En esa cárcel no hay un módulo como el de Estremera pero sí la mayor costumbre de recibir a preventivos en Madrid. Es el centro elegido normalmente por los jueces en sus mandamientos de prisión salvo excepción por ser varios los encausados, en un posible grupo criminal al que interesa interrumpir su coordinación, o por circunstancias relativas a la seguridad del preso.

