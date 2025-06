El TC sigue avanzando en su debate clave: la mayoría progresista avala que la Constitución no prohíbe leyes de amnistía

El Tribunal Constitucional continúa avanzando en su análisis del recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía. En esta segunda jornada del pleno monográfico, los magistrados se han centrado en analizar, en abstracto, si la Constitución prohíbe o no la amnistía, un punto central de la sentencia si tenemos en cuenta la la ponencia redactada por la vicepresidenta de órgano, Inmaculada Montalbán.

Según las fuentes consultadas, la opinión de expresada por la mayoría progresista es que no existe tal veto y que, por lo tanto, el legislador puede aprobar leyes de amnistía. Aunque no han votado --no lo harán hasta no haber concluido el debate de todos los puntos de debate previstos-- los seis magistrados de sensibilidad progresista que integran la mayoría del órgano coinciden con lo dicho en la ponencia sobre que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí" o, en otras palabras: "El silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución".

Como viene informando EL PERIÓDICO, el debate se ha organizado por bloques temáticos y comenzó este lunes con el punto relativo al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una posibilidad que ha sido rechazada también por la mayoría de los magistrados en sus argumentaciones.

Debate según lo previsto

Si se sigue con el calendario previsto, algo que parece que va a producirse según señalan las fuentes jurídicas consultadas, los magistrados se centrarán este miércoles en determinar si esta amnistía en particular es constitucional y dejarán para el final del debate las tachas específicas que el recurso del PP hace a determinados artículos de la ley. Cuando este análisis termine, votarán el texto definitivo de la sentencia.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido / Nacho Frade - Europa Press

El Pleno estará constituido por 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de seis frente a cuatro, por lo que lo previsible es que una mayoría progresista de seis frente a cuatro se imponga para aprobar la ponencia sin cambios de calado.

No participan en el debate ni el magistrado Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con el perdón a los hechos relacionados con el 1-0 dada su condición de exministro de Justicia y tampoco el magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación presentada por la Fiscalía. Entiende el Ministerio Púbico que Macías está contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.