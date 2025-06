Koldo García intentó colocar a su mujer en una constructora de Binéfar

El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, intentó colocar a su mujer en una empresa constructora de Binéfar. El investigado por la UCO comenta, en uno de los audios interceptados por la Guardia Civil, que ha pedido "un favor" para que su entonces mujer, Patricia Úriz, sea contratada en "una constructora que se llama... Marco". Construcciones Marco está afincada en Binéfar y forma parte de Mainsa, un grupo empresarial aragonés en el que también se encuentra Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, que formó una UTE con LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) y logró la adjudicación de un contrato de conservación de carreteras en Teruel por 5,7 millones, fruto de una operación que también aparece en los audios entre Koldo y Santos Cerdán.

El exasesor de Ábalos cuenta que ha estado hablando con el propio exministro un día antes de la grabación, fechada el 2 de febrero de 2022. Koldo explica a Santos Cerdán los planes familiares que tiene próximamente, con un viaje junto a su entonces mujer y su hija. Al hablar de Patricia Úriz, a la que se refiere como Pati, comenta que "ella no lleva nada bien" cuando fue despedida.

"A mí me zumbaron, pero bueno, yo sabía que me iban a zumbar", relata Koldo a Cerdán. El exasesor admite ante el exsecretario de Organización de los socialistas que le sentó "como una patada en los huevos" que también "se zumbaran" a su actual exmujer. "Ahora me sienta peor", relata Koldo, que explica que Úriz está llevando una vida "tranquila": "Está en casa de mis padres, en Benidorm, cuidando de la niña, pero ya después de ocho meses la situación se complica».

A partir de ese momento, el exasesor del ministro de Transportes cuenta la intención de colocar a su exmujer en una empresa que considera afín. "He pedido un favor para que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro es que la contraten", da por hecho Koldo García, que introduce entonces el nombre de la empresa aragonesa: "O la contrata una constructora que se llama... Marco".

Aunque la incorporación de Úriz nunca llegó a producirse, el propio Koldo estaba seguro: "Yo creo que sí, es decir, eso creo que lo tengo más o menos arreglado". Santos Cerdán, que en este fragmento interviene poco, muestra su predisposición a Koldo: "Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices".

El grupo Marco niega su relación con cualquiera de los implicados en la trama ni en ninguna de las operaciones que se llevaron a cabo en ese contexto. Este diario se puso en contacto el pasado viernes con Mainsa, que negó los hechos, pero declinó hacer más declaraciones al respecto.

La conversación entre los dos investigados es la misma en la que abordaban los problemas de Alfonso Gómez Gámez y Alfonso Martínez, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y miembro del Comité regional del PSOE respectivamente, con los pagos de Acciona al segundo por el proyecto de la Mina Muga. Ambos han sido suspendidos de militancia temporalmente por el partido, que ha abierto un expediente de investigación interna.