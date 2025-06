Susana Díaz se sitúa al frente de los movimientos en el PSOE para exigir elecciones: "La legislatura no se sostiene"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó de forma inmediata la convocatoria de elecciones anticipadas en su comparecencia ante los medios de comunicación después de la difusión del auto que apuntaba directamente al hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como miembro de una supuesta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos. En las grabaciones incorporadas a la causa por la Guardia Civil, además, se apuntaba a maniobras realizadas en las primarias que enfrentaron a Sánchez con Eduardo Madina para incrementar el número de votos de forma irregular.

Sin embargo, durante las últimas horas, la crítica situación del PSOE ha alentado las voces críticas en distintos territorios en los que se piden medidas más contundentes, además de la dimisión de Santos Cerdán y la petición de disculpas públicas por parte de Pedro Sánchez. Una de estas voces destacadas ha sido la de la ex secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y actual senadora quien ha aprovechado la plataforma que le ofrece su participación habitual en programas televisivos: "Creo que hay que separarse de Junts y convocar elecciones este año. La legislatura no se sostiene", señaló en su intervención en el programa de Cuatro En boca de todos.

Un día antes, en Antena 3, Susana Díaz, ya se había "descompuesta" ante unas revelaciones que calificó de "asquerosas". "Lo que no quiero es que sientan vergüenza los militantes del PSOE y para que eso no ocurra, para que la gente no tenga que agachar la cabeza y que no tengan que abochornarse en ningún sitio, hay que ser muy contundente y muy transparente. Yo estoy pensando en los militantes de buena fe del PSOE. Estoy pensando en el dolor que esto está provocando en la organización", explicó.

Y esa contundencia y transparencia se traduce según sus palabras expresadas este viernes en pedir la convocatoria de elecciones anticipadas este mismo año de forma que no coincidan ni con las elecciones autonómicas de 2026 en Andalucía ni con los comicios locales previstos para mayo de 2027.

Derrotados en las primarias

Susana Díaz, que fue rival de Pedro Sánchez en las primarias en las que salió derrotada, se suma así a Eduardo Mardina, otra de las voces más críticas con la gestión que está realizando la dirección federal del PSOE y Moncloa tras la difusión del auto que implica al hasta ahora número 3 del partido en una supuesta trama de la que también formaría parte su predecesor José Luis Ábalos. Ambos fueron derrotados por Sánchez y ahora se sitúan públicamente como referentes de una posición completamente opuesta a la que mantiene el jefe del Ejecutivo.

Susana Díaz ya se ha desmarcado en los últimos meses en repetidas ocasiones de las decisiones del Gobierno de Pedro durante sus participaciones como tertuliana en distintas televisiones. Especialmente, desde que se hicieron públicos los mensajes del móvil del presidente del Gobierno aludiendo a su situación ("Susana sí que está jodida") o las conversaciones grabadas a la socialista Leire Díaz.