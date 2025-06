Feijóo: "Parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo"

Alberto Núñez Feijóo considera que el informe de la Guardia Civil que recoge múltiples indicios de corrupción sobre Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, demuestra que la política española atraviesa un momento de "extraordinaria gravedad". "Parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su 'modus operandi' era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder", ha declarado Feijóo sobre Pedro Sánchez y sus colaboradores a la salida del pleno del Congreso de los Diputados.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se recoge una conversación del 13 de julio de 2014 que "pudiera enmarcarse en las elecciones primarias para determinar el nuevo Secretario General del PSOE", en la que Cerdán le da esta instrucción a Koldo García: "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas". "Ya está", contestó García Izaguirre.

"Esto me avergüenza como político y como ciudadano. Pero no pierdan la fe en la política", ha dicho el jefe de la oposición, que ha descartado que esté pensando en este momento en presentar una moción de censura contra Sánchez. Feijóo ha pedido tiempo para analizar con "profesionalidad y proporcionalidad" toda la información que afecta al número tres del PSOE. "Hay que seguir profundizando en los sumarios y esperar a los anexos y los audios y hacer una valoración completa", ha respondido cuando la prensa le ha preguntado si va a llamar a los socios parlamentarios del PSOE (Junts, PNV, ERC, BNG...) para pedirles sus apoyos y tratar de tumbar al Ejecutivo, como hizo Sánchez con Mariano Rajoy (PP) en 2018 por la corrupción de los populares.

En su reflexión sobre por qué no utiliza esa herramienta parlamentaria, ha comentado también que él no se va a "precipitar" ni "improvisar". "No somos Sánchez. No hemos llegado a la política para seguir el comportamiento de Pedro Sánchez y su cuadrilla. No somos una cuadrilla, somos un partido político. ¿Que ha cometido errores? Sin duda, pero esto no es una cuadrilla. No hay un solo presidente del Gobierno que haya tenido España como el señor Sánchez. Insisto, vayamos a leer el sumario y hacer las valoraciones que correspondan en los próximos días conforme al conocimiento y a la información que del sumario se desprenda", ha añadido.

Plante a Felipe VI

Este jueves por la tarde, Feijóo está invitado por la Casa del Rey a participar en el acto institucional que Felipe VI va a presidir en el Palacio Real para conmemorar que hace justo 40 años que España entró en lo que hoy se conoce como Unión Europea. El partido había informado a media mañana que el líder de los conservadores no va a acudir. Preguntado directamente por qué ha tomado esa decisión, el político gallego ha dicho que tiene "todo el respeto a la Casa Real", pero ha apuntado que no se ve "en un acto compartido hoy con el señor Sánchez". ¿Y en el futuro va a dejar de ir a los actos institucionales en los que se encuentre también el presidente del Gobierno? "Yo no tengo actos institucionales con el señor Sánchez", ha respondido sugiriendo que no volverá a coincidir con el jefe del Ejecutivo en ese tipo de ceremonias.