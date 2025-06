Miguel Ángel Gallardo se muestra "sorprendido, enfadado y pisoteado" por el último escrito de la jueza

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado "sorprendido, enfadado y, sobre todo, me siento pisoteado en mis derechos" tras el último escrito que la jueza instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y contra el propio Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, Beatriz Biedma, dirige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) para que decida si asume el procedimiento contra el socialista por su aforamiento, tras tomar el acta como diputado regional en la Asamblea. El político ha afeado la actitud de la magistrada diciendo que "inmiscuirse en los asuntos de un partido político me parece grave", así como "juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece extralimitación".

Estas palabras las ha hecho tras la inauguración de una jornada empresarial en Badajoz en la que ha participado, entre otras autoridades, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Minutos después de salir a la luz el nuevo escrito de la jueza, Gallardo ha respondido a los medios de comunicación y se ha mostrado seguro en la resolución de todo el proceso: "Estoy convencido que más temprano que tarde esa justicia va a aflorar". Algo que no está ocurriendo actualmente, según ha denunciado, ya que se siente "prejuzgado y casi acusado sin que haya habido un juicio y esto es una muestra de que hay falta de garantías".

"Dentro de la legalidad"

Así, ha recordado que "elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entra dentro de la legalidad en este país" y que no existe interpretación en ello. En cuanto a lo que sí cabe alguna valoración es a su último escrito: "Sí se puede valorar es la interpretación que hace a lo largo de todo su escrito" la jueza Biedma.

Según afirma Gallardo, la actitud de la jueza le "dejó de sorprender desde hace mucho tiempo porque hace mucho tiempo compró el relato imaginario de VOX, de Hazte oír, del Partido Popular..." y del resto de denunciantes que "basados en publicaciones de pseudo medios hicieron una causa". El socialista ha destacado que ante el último escrito que se ha dado a conocer en la mañana de este lunes, lo que le trasladan es que "se extralimita mucho la magistrada". Aun confiando en la justicia del país, reconoce que Biedma "ha comprado el argumentario" de las acusaciones populares y ha aseverado que "es curioso, y no existen las casualidades, que lo que han venido diciendo en los últimos tiempos el PP y VOX que hay fraude de ley, es curioso que hoy la magistrada lo compre".

"Extralimitación de sus competencias"

El secretario general socialista de Extremadura ha reconocido su pena y le "preocupa que una magistrada compre esos relatos y haga afirmaciones que se extralimitan de sus competencias porque la ley nunca puede ser fraude de ley". Del mismo modo, ha querido aclarar que "el fraude de ley pueda estar en la interpretación" de Biedma. El expresidente de la Diputación de Badajoz, ha reconocido que le preocupa porque se considera un "firme defensor de la justicia".

Gallardo ha recalcado que durante los últimos meses: "He venido asumiendo la pena del telediario, que la asumo porque soy un profundo demócrata". Pero con la idea de que se va a demostrar que todo es "un caso tremendamente falso e injusto".

"El estado de derecho está fallando"

El diputado regional asegura que "lo que está fallando es el estado de derecho de este país". En este sentido, ha denunciado que no le "parece correcto que se diga que fue un aforamiento exprés cuando lo que hubo un auto exprés". Lo asegura razonando que 24 horas después de que tomara el acta como diputado, la jueza emitió un informe "saltándose su propia providencia, creo que aquí cuando todo se pueda analizar con más tranquilidad podremos saber cuáles han sido todos los hechos y cuáles se han podido producir durante toda la causa".

Anuncia que defenderá su honor y su inocencia

"Como ciudadano me tengo que defender también", ha dicho Miguel Ángel Gallardo. Ante esta afirmación los medios de comunicación le han preguntado si tenía pensado denunciar a la jueza Beatriz Biedma a lo que él ha respondido que siempre va a "defender mi honorabilidad y mi inocencia". Aunque ha recalcado que en un estado de derecho no debería de defender su inocencia, sino que debería de "tener la garantía de que esa inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, prevalece intacta".

Así, Gallardo ha explicado que "es el mundo al revés, nos tenemos que defender de acusaciones que otros no son capaces de demostrar". Por ello, ha adelantado que tomará "la decisión que tenga que tomar en el momento que la tenga que tomar, pero la honorabilidad no la va a tocar nadie". Asimismo, ha precisado que mucho menos "con cuestiones que tienen que ver con una extralimitación clara".

