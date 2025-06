Ayuso, sobre las lenguas en la Conferencia de Presidentes: "Se quiere visibilizar un Estado plurinacional que no somos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado su decisión de salir de la reunión de la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones en euskera del lehehndakari, Imanol Pradales, y el presidente catalán, Salvador Illa, como un gesto de "libertad". Para la mandataria madrileña lo que se ha pretendido con el uso de las lenguas cooficiales en el encuentro en Barcelona ha sido "visibilizar cada vez más un Estado plurinacional que no somos".

"Amo a Cataluña, como a todas las comunidades autónomas", ha asegurado, " y tengo responsabilidad con todas". Por eso, ha añadido, lo suyo es defender "la unidad de España en Cataluña". "No me parece bien utilizar las lenguas oficiales para dividir a los españoles", ha enfatizado tras criticar "la farsa de los pinganillos". Las lenguas, ha asegurado, no se pueden utilizar para intentar mostrar que los españoles, "cuando estamos en según qué regiones", somos "extraños o extranjeros en nuestra casa".