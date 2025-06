Aitor Esteban no ve una alternativa a Sánchez y cree que el PP se equivoca al atacar al PNV

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que "en este momento" no hay alternativa a Pedro Sánchez y ha advertido que el Partido Popular se está equivocando al atacar a la formación nacionalista vasca. Tras recordar que el único que puede convocar elecciones es el presidente del Gobierno, intuye no obstante la posibilidad de que haya una crisis de gobierno, aunque no se atreve a ser categórico al respecto.

"El Gobierno está empezando a mover muchas leyes que estaban paradas. Este movimiento puede significar dos cosas: que Moncloa está viendo que tiene que intentarlo, o que quiere, con temas muy simbólicos, decir 'esto es una afrenta, así no se puede y convoco elecciones'. No igual mañana, pero sí pasado mañana", indica en una entrevista a El Correo.

Esteban, que recuerda que el PNV no forma parte de la coalición que conforma el Ejecutivo y no está vinculado por un programa de gobierno, sostiene que lo que "ata" al PNV es el acuerdo de investidura. En relación al Partido Popular, recuerda que en el pasado ambas formaciones han alcanzado pactos, pero reitera que los jeltzales "nunca" harán nada con Vox.

Ha criticado así el comportamiento de los populares hacia el PNV -"como una mosca: pam, pam, pam"-, considera que "se están equivocando" y se pregunta si es "inteligente políticamente". "Siguen una y otra vez contra las selecciones vascas, contra el euskera, contra el edificio de la Avenida Marceau de París. Quieren dejarnos fuera del Parlamento Europeo... ¿Crees que eso va a mover al PNV a votar una moción de censura?", plantea.

Por último, defiende que el PNV es un partido "de orden, institucional", que en los ámbitos sociales tiende a un perfil "socialdemócrata, hacia la izquierda", y en los temas económicos prima "el rigor" y cree que la empresa es "fundamental".