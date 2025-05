Feijóo pide a Sánchez no "dar clases" sobre la defensa del catalán y el gallego: "Primero, libertad lingüística en Cataluña y, luego, en Europa"

Alberto Núñez Feijóo ya ha puesto en marcha su gira por España para allanar el camino hacia el congreso del PP de julio. Una de las primeras paradas ha sido Cataluña, plaza siempre sensible para el partido, no solo porque es feudo de Alejandro Fernández, un dirigente conocido por sus recelos hacia la cúpula nacional, sino porque la negativa de los populares a apoyar la oficialidad del catalán en Europa ha despertado ampollas en una comunidad autónoma donde el PP nunca -tampoco ahora- se había mostrado contrario a que lo fuera.

"A mí, de defender el catalán, no me van a dar clases ni en Madrid, ni en la calle Ferraz [sede del PSOE]", ha declarado el dirigente popular desde Castelldefels (Baix Llobregat), ciudad gobernada en mayoría por el PP de Manu Reyes. "No me van a dar clase de ello los políticos madrileños del PSOE", ha insistido. Las palabras de Feijóo pretendían desviar el debate de lo que realmente generó polémica en Cataluña: el debate sobre su oficialidad en las instituciones europeas fue aplazado la semana pasada por las dudas de algunos países a dar su 'sí' en el consejo de la UE -donde se requiere unanimidad-, pero pocas horas antes el PP catalán, a través de su secretario general Santi Rodríguez, reconoció que había hecho llamadas a algunos de esos Estados. Poco después, la formación reculó y lo negó. "Está claro que se equivocó", apuntaron entonces fuentes del partido en Cataluña.

Alejandro Fernández, presidente del PPC, junto a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. / NICO TOMÁS (ACN)

El líder de la oposición no ha hecho mención y tampoco ha manifestado explícitamente que su partido esté en contra de poder hablar catalán en las instituciones europeas. "Primero, libertad lingüística en Cataluña, y luego en Europa [...] Después hablamos de lo que queráis", ha afirmado. Y tras eso, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha advertido de que tampoco va a aceptar que le dé lecciones sobre cómo defender el gallego, lengua que, como el catalán, también está pendiente de su oficialidad en Europa, junto al Euskera. "Ahora resulta que este tío va a defender más el gallego que yo", ha dicho Feijóo, recordando al jefe del Gobierno que fue presidente de Galicia durante cuatro mandatos en los que defendió, a su juicio, el derecho a poder hablar tanto español como gallego.

"Una cosa es que necesites utilizar la lengua del catalán para ser presidente de España y otra cosa que respetes lengua catalana", le ha afeado, en un discurso donde los disparos contra Sánchez no han cesado, pero cuyo eje central ha sido salir a defender la posición de su partido con el tema de la oficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas. "No esquivamos ningún debate", ha incidido.