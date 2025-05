Yolanda Díaz rompe el silencio sobre Leire Díez: dice que es "gravísimo" y pide al PSOE "depurar responsabilidades"

Después de tres días de silencio, Yolanda Díaz se pronuncia sobre el caso de Leire Díez, la excargo y militante socialista que se reunió con empresarios investigados por fraude fiscal para ofrecer tratos con la Fiscalía a cambio de información perjudicial para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La vicepresidenta segunda del Gobierno había evitado pronunciarse, apelando al riesgo de desgastar el Gobierno de coalición. Pero cuatro días después de las primeras informaciones, y cuando el propio PSOE ha elevado las críticas e iniciado un procedimiento interno, la líder de Sumar ha defendido que el caso es "de extrema gravedad" y "absolutamente incompatible con una democracia robusta".

La dirigente se pronunció así este jueves en declaraciones a periodistas, donde llamó a que los hechos "se investiguen y se depuren responsabilidades", reclamando "medidas contundentes" por parte del Partido Socialista. "Todo lo que estamos viendo exige la máxima contundencia", insistió la también ministra de Trabajo.

Su partido, Movimiento Sumar, también ha evitado hasta ahora hacer pronunciamiento alguno sobre este caso que salpica de lleno a su socio de Gobierno. Una posición contraria a la que adoptó Izquierda Unida, integrado en el mismo grupo parlamentario pero que desde el primer momento llamó al PSOE a iniciar acciones para esclarecer lo sucedido.

Díaz reclamó "respeto a las instituciones y al trabajo que se realiza desde la UCO", y defendió que "necesitamos más regeneración democrática que nunca". La vicepresidenta pasó a recordar que Sumar presentó una batería de medidas el año pasado, que anunciaron tras guardar también varios días de silencio tras estallar el caso Koldo.

"El Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias, con el caso Koldo y con otros casos. Tolerancia cero en nuestro país con la corrupción y con las formas que la acompañan", continuó la dirigente, que defendió que "es el momento de tomar en serio medidas para evitar lo que estamos conociendo hoy".

Maíllo lo ve "vomitivo"

Yolanda Díaz comienza este jueves a seguir la estela de Izquierda Unida, principal partido del grupo parlamentario Sumar, que pidió al PSOE explicaciones desde el primer momento. Este mismo miércoles, después de una semana en que rechazaran pronunciarse los portavoces de Sumar, Verónica Martínez Barbero a nivel parlamentario y Ernest Urtasun en el partido, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, cargó con extrema dureza sobre unas conversaciones de Leire Díaz que calificó de "vomitivas", reclamando "transparencia" y "contundencia".

"Este hecho es de enorme importancia. Y hay que tomar dos criterios. Transparencia, es decir, investigación hasta el final para que se sepa todo. Y contundencia (...) Pero evidentemente hay gravedad en una conversación absolutamente vomitiva en términos políticos y éticos", declaró este miércoles en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se expresó después de la polémica surgida por los audios publicados desde el lunes por 'El Confidencial', en los que se escucha a Díez --a quien apuntan como colaboradora del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán,-- buscando pruebas para desacreditar a la UCO.

Maíllo apuntó a que es "fundamental" dar una respuesta, alegando que "hay que investigar hasta el final". En este sentido, criticó "cómo en las instituciones pueden colarse personajes absolutamente desaconsejables y gente que, no sé si son fantasmas o no, pretendiendo un papel que no sabemos si tenía correspondencia con la realidad".

"No puede tolerarse que haya gente dedicada a ejecutar este tipo de acciones, que son muy graves, que es pretender convertirse en supuestos intermediarios con instituciones del Estado a las que hay que respetar, y también respetar a las figuras y a los responsables de la UCO. Es que si rompemos estas reglas ya no hay nada", sentenció. .