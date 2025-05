El PSOE respalda 'por aclamación' que Raquel del Puerto sea la nueva presidenta de la Diputación de Badajoz

Era lo que ella estaba esperando para que fuese oficial. El PSOE provincial ha apoyado 'por aclamación' la propuesta de que Raquel del Puerto sea la nueva presidenta de la Diputación de Badajoz, tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo, quien el próximo viernes pondrá fin a su etapa al frente de la institución provincial, puesto que ha ocupado desde 2015.

Este diario ya informó el lunes de que la actual secretaria primera de la diputación y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almendralejo será la próxima presidenta de la diputación. Era una decisión tomada y tenía que hacerse oficial como propuesta de la comisión ejecutiva provincial del PSOE, que se ha reunido la tarde de este miércoles en sesión extraordinaria.

Tras este acuerdo unánime que no ha necesitado votación, el secretario provincial, Manuel Borrego, ha expresado que "Raquel del Puerto ha demostrado, tanto en el Ayuntamiento de Almendralejo como en la propia Diputación de Badajoz, una capacidad de gestión eficaz, una escucha activa constante y un compromiso inquebrantable con la igualdad, el progreso social y el desarrollo equilibrado del territorio".

Según Borrego, la que será la nueva presidenta de la diputación, la primera mujer presidenta en la historia de esta institución "representa la renovación tranquila, el liderazgo compartido y la voluntad de seguir profundizando en un modelo de provincia donde nadie quede atrás, donde todos los municipios cuenten, y donde las políticas públicas lleguen a cada rincón".

"Liderazgo femenino"

Del mismo modo, con esta propuesta, el PSOE "refuerza su apuesta por el municipalismo, por el liderazgo femenino y por una diputación al servicio de los ayuntamientos y de la ciudadanía". "Estamos convencidos de que Raquel del Puerto sabrá estar a la altura del reto, liderando una nueva etapa de ilusión, compromiso y transformación", ha remarcado Borrego.

El PSOE de la provincia ha querido, al mismo tiempo, expresar "su profundo agradecimiento y reconocmiento a Miguel Ángel Gallardo por su dedicación y por su liderazgo firme y sereno, así como por el impulso de una diputación útil, cercana y transformadora, motor de desarrollo y justicia social", expresa a través de un comunicado.

Reunión de la comisión ejecutiva provincial del PSOE, este miércoles. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Gallardo anunció la semana pasada su renuncia a presidir la diputación tras decidir que entraría en la Asamblea de Extremadura. Mañana jueves ocupará un escaño en el Parlamento regional. Desde el minuto uno, el nombre de Raquel del Puerto figuró en las quinielas, junto al vicepresidente tercero, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias.

Este diario pregunó ayer a Raquel del Puerto, tras publicar este diario que sería la sucesora de Gallardo. No quiso hacer declaraciones, "hasta que la ejecutiva no decida, no se sabe nada". La ejecutiva ya ha decidido. Una vez que Gallardo presente su renuncia en el pleno de este viernes, el último que presidirá, se abre un plazo máximo de diez días para convocar el pleno donde se elegirá al nuevo presidente. En la corporación provincial solo hay dos grupos políticos: el popular y el socialista. El PSOE tiene mayoría absoluta.

Curriculum Vitae Raquel del Puerto:

Formación:

• Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con experiencia profesional tanto en el sector público como privado en los ámbitos de la actividad física y la salud.

Experiencia profesional:

• Gestión Administrativa y Comunitaria: trabajó como administradora y community manager.

• Participación en el programa 'El Ejercicio Te Cuida' para personas mayores.

• Coordinadora de 'Repensar Extremadura, centrada en repensar las estrategias de desarrollo para Extremadura.

Carrera política:

• Ayuntamiento de Almendralejo:

-Concejala (2011-2019): en la oposición durante los períodos 2011-2015 y 2015-2019.

-Cargos actuales (2023-2025): primera teniente de alcalde, Portavocía y Gabinete de Prensa, concejala de Agenda Urbana Régimen Interior, Contratación, Administración Electrónica, Atención al Ciudadano, Gobierno Abierto y Transparencia.

• Diputación de Badajoz:

o Diputada y vicepresidenta de PROMEDIO (2019-2023).

o Diputada para la Transición Ecológica (2023-2024): Supervisó iniciativas relacionadas con la sostenibilidad ambiental.

o PrimeraVicepresidenta (junio de 2023-2025) y delegada del área de Cooperación Municipal.