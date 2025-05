La pareja de Ayuso a su abogado sobre el correo en el que admitía dos delitos: "¿Cómo no me avisas? Quiero que quede claro que jamás participé en él"

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefirió hacer un relato pormenorizado de sus problemas con Hacienda y del correo en el que se centra la causa por revelación de secretos en el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes que ir contestando una a una las preguntas del juez Ángel Hurtado. Según su versión, él no sabía que, en ese mensaje, remitido el 2 de febrero de 2024, su abogado, Carlos Neira, admitió en su nombre dos delitos fiscales para tratar de alcanzar un acuerdo que le evitara el juicio y redujera "el ruido" y el perjuicio que podía causarle a su novia.

Ante el juez Hurtado, González Amador aseguró haberle dicho: "¿Cómo no me avisas? Yo quiero que quede claro una cosa: jamás tuve conocimiento de ese correo, pero es que es peor, jamás participé en ese correo". A continuación añade que Neira "jamás" le preguntó si el contenido del correo le "parecía bien o mal".

Con la transcripción de la declaración prestada por el empresario en calidad de testigo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las versiones de abogado y cliente coinciden en mayor medida que lo que transcendió a partir de lo que recordaban fuentes presentes en la declaración. Así, González Amador también contó que Carlos Neira le explicó que tenía dos opciones: "pelear" con la Agencia Tributaria, lo que supondría ir a juicio, con el consiguiente desgaste para su pareja, o alcanzar una conformidad. El problema es que en ningún momento le indicó que esta opción pasaba por admitir la comisión de los delitos por los que había sido denunciado.

El empresario explicó que sus problemas con Hacienda empezaron en mayo de 2022 y luego fue llamado por segunda vez en septiembre de 2023, cuando se le advierte que se le hará una liquidación vinculada a delito y se le hace ir en persona, lo que él interpreta como que le han relacionado con Díaz Ayuso. Cuando se lo consulta a Neira, este le contesta que "Alberto González es bastante común" y la Agencia Tributaria "un organismo bastante limpio".

El testigo sostuvo que con la información adelantada por eldiario.es el 12 de marzo de que la fiscalía le había denunciado por dos delitos fiscales y otro de falsedad le "reventaron", pero la sensación se incrementó cuando al día siguiente se enteró por la Cadena Ser de que ha admitido haber delinquido. "Me han quitado la presunción de inocencia, me han quitado la intimidad, me han quitado todo", se lamenta ante el juez Hurtado, a lo que él pregunta interesándose por las demandas que ha interpuesto contra distintos miembros del Gobierno. La primera en formalizarse, la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido desestimada. Es entonces cuando, después de que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le preguntara si era cierto, le pide explicaciones a Neira "muy enfadado" sobre los correos que ha cruzado con fiscalía.

Como mi abogado ha hablado sin yo saber nada, me encuentro que no tengo salida

En el Supremo, González Amador calificó de "destrozo" en su ámbito familiar y en el económico que se hubiera conocido el contenido del correo electrónico en el que su abogado proponía un pacto con la fiscalía, porque "han ido machacando día a día". "Ha habido habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania desde que dijeron que era un defraudador confeso", llegó a afirmar para añadir a continuación: "Desde el presidente del Gobierno a diferentes ministros, delegados de Gobierno [no] ha faltado a nadie para llamarme defraudador confeso. [...] A mí todo eso me ha ido lastrando a nivel social enormemente".

"Yo me encuentro que voy a un juicio a decir qué. Si en teoría mi abogado, como ha hablado por mí sin yo saber nada, ha reconocido, dice que ha reconocido los delitos, entonces yo me encuentro que no tengo salida", se lamenta González Amador.

A preguntas de la defensa del fiscal general, ejercida por la Abogacía del Estado, el testigo insistió en que aceptó la conformidad después de que su abogado le explicara: "Si peleas vais a ir a un juicio, van a saber quién eres, vas a salir en todos los medios. Una conformidad puede pasar desapercibida. Alberto González, un nombre muy general. Nadie sabe quién eres".

Aseguró que esa conversación se produjo en octubre o noviembre de 2023 y se desentendió del asunto que dejó en manos de los "expertos". Hasta enero no volvió a preguntar, pero para entonces la fiscalía todaví ano había presentado la denuncia.

El juez Hurtado interrumpió las preguntas de la Abogacía del Estado para evitar "un debate". "Él pone su problema en manos de un abogado para lo que le quisiera contar, y su abogado redacta la querella en los términos que crea. Por lo tanto, no le podemos pedir explicaciones a él de por qué ha puesto o dejado de poner su abogado", zanjó el magistrado.