Directo | Marlaska, tras la difusión de conversaciones de socialistas contra la UCO: "Confío en la Guardia Civil, actúa con neutralidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha eludido hacer cualquier comentario político acerca de las grabaciones difundidas este lunes por El Confidencial, en las que se recoge una supuesta animadversión y una campaña del PSOE hacia mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,por los delicados asuntos que afectan al Gobierno y al Partido Socialista que investiga ese departamento del instituto armado, principalmente el caso Koldo y pesquisas en torno a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

"Yo confío en todas las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional -ha dicho el titular de Interior, preguntado en la tarde de este lunes en el Congreso-. No olvidemos que son funcionarios públicos que hacen labores de policía judicial y bajo las directrices de las autoridades judiciales o del ministerio fiscal. Y siempre actuando, como siempre exijo yo, bajo principios de neutralidad y objetividad".

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, durante la comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

En las conversaciones aparece mencionado el teniente coronel Balas, jefe del área de investigación económica de la UCO, acerca del cual los interlocutores que aparecen en esas grabaciones tratarían de acumular información que le pudiera resultar lesiva.

Para cualquier otro comentario sobre este asunto, el ministro del Interior se remite al comunicado emitido por el PSOE este mismo lunes, considerando difamatoria la publicación, y en el que el partido niega estar detrás de ninguna operación contra la UCO y desmiente tener relación laboral alguna con las personas que aparecen haciendo comentarios hostiles a la UCO en las grabaciones que se han difundido, en especial Leire Díez Castro, ex teniente de alcalde del PSOE, ex jefa de prensa en la empresa pública Enusa y ex directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.