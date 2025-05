Los indicios de criminalidad que llevan al banquillo al hermano de Sánchez y otras 10 personas

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz (además de secretario general de los socialistas extremeños), tendrán que sentarse en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por la adjudicación irregular de un puesto de alta dirección a David Sánchez en la institución provincial. Además serán procesados el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, amigo de este último, por la ocupación también supuestamente irregular de la jefatura de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la diputación, y otras ocho personas, trabajadoras del organismo provincial.

¿Qué motivos esgrime la jueza? Este miércoles ha firmado dos autos, el de apertura de juicio oral y el que desestima el recurso interpuesto por la defensa de David Sánchez contra su decisión de dar por terminada la instrucción. Es en este último donde detalla las cuatro conclusiones que se derivan de las diligencias, con "claros indicios de criminalidad", sostiene.

1. El puesto no era necesario

La primera de ellas es que "la creación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios no era necesaria, y no obedeció a las razones especificadas en la memoria incluida en la ficha de su creación". Según el auto, no se motiva en ningún momento la necesidad de que la contratación "deba ser laboral de alta dirección", ni que se trate de un "gestor cultural", como intentaron explicar en sus declaraciones algunos investigados, unas declaraciones con "versiones diferentes y contradictorias" que transcribe el auto.

Si la creación del puesto surgió verdaderamente de las necesidades de los conservatorios, "¿por qué iban a negar ahora dicha circunstancia los entonces directores?". "¿Por qué cada uno de los declarantes hace recaer el origen de la necesidad en otro si de verdad obedecía a una necesidad del ámbito de la Delegación de Cultura?", plantea en su escrito la juez.

2. Fue creado en expreso para David Sánchez

La segunda conclusión es que el puesto fue creado "con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón", circunstancia que era conocida "en los conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que David Sánchez, quien también conocía lo anterior, fuera formalmente candidato para el mismo".

La instructora cita en este punto algunos correos corporativos en los que, con carácter previo a que se supiera quiénes iban a ser los candidatos, ya se citaba a "el hermanísimo". En las declaraciones de los investigados se confirmó que con este apodo aludían a David Sánchez, porque existían el rumor "al menos, desde semanas antes de mayo", un rumor que "lo conocía todo el mundo del ámbito del conservatorio y de la Cultura de Badajoz". Varios testigos corroboraron que se sabía que el puesto era para el ahora procesado.

Existen también indicios, prosigue el auto, de que el propio David Sánchez conocía la asignación del puesto, «pues es inverosímil que en el ámbito de los conservatorios y la Cultura se supiera que el puesto era para él, o, como poco, que iba a presentarse al mismo, al menos, desde semanas antes de la publicación de las bases de la convocatoria, y que el propio beneficiado no lo supiera y encontrara la oferta de empleo de casualidad, a través de un buscador». Lo anterior, añade la jueza, "sería como atribuir dotes adivinatorias a todos los que ya habían convertido en ampliamente conocido el término 'el hermanísimo' y su vinculación con el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios".

Añade el auto la información que obra en la Plataforma AIRBNB. Justo el día antes de que se le hiciera la entrevista (26-6-2017), el perfil ‘HERMIT’, que tiene asignada una foto que corresponde claramente a David Sánchez, sus teléfonos y sus direcciones, hace una petición de alquiler con frases como "me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital" y en las que expresa su intención de buscar "un alojamiento estable en Badajoz por unos meses (3-4 en principio)", pero interesándose también por un alquiler más prolongado.

3. Adaptado a sus necesidades

La tercera conclusión es que el puesto "se fue adaptando a las preferencias personales y aspiraciones profesionales de David Sánchez". En el contrato se establecieron sus distintas responsabilidades y funciones. Pero David Sánchez comenzó a interesarse por la ópera, una de sus especialidades y "a centrarse cada vez en el Proyecto Ópera Joven, dejando de cumplir las funciones de su contrato".

Tras su excedencia de octubre de 2020 a octubre de 2021, durante la cual nadie le sustituyó, dejó de utilizar el despacho en el conservatorio Superior, pues cuando llegó se lo encontró ocupado, como él mismo declaró, y dejó de tener despacho fijo hasta mayo de 2024, fecha en que se inició el procedimiento judicial. "Resulta llamativo que un puesto de alta dirección carezca de despacho propio durante tan largo periodo", apostilla la jueza.

Tan evidente era, después de su excedencia, su dedicación a la Ópera Joven, "que los directores de los conservatorios pensaron que se había desvinculado de ellos y que su nuevo puesto no tenía nada que ver con la coordinación de las actividades". Se explicita en el auto que dirigió la orquesta dos veces en 2018, otras dos en 2019 y solo una en 2020; y se acompaña una relación detallada de las obras y actividades relacionadas con el Programa Ópera Joven y folletos de actividades culturales de la diputación.

Por lo tanto, el trabajo de David Sánchez, "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz", "ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto para justificar el mismo, y posteriormente en el contrato que continuó vigente hasta que el Sr. Sánchez, al parecer voluntariamente, dejo de trabajar para la Diputación de Badajoz", sino que se fue basando en "sus propias preferencias y aspiraciones profesionales".

Y tan evidente era lo anterior, prosigue el auto, que desde la diputación "buscaron la forma de darle apariencia de legalidad a esa realidad y justificarla de algún modo ante el resto del personal del Área de Cultura".

4. La asignación de una segunda plaza

El puesto de Jefe de Programas y Actividades Transfronterizas "fue creado para ser adjudicado al Sr. Luis Mª Carrero Pérez, con la finalidad de que éste siguiera auxiliando a David Sánchez, íntimo amigo suyo, en su trabajo, como ya venía haciendo de facto con anterioridad", subraya el auto.

Este escrito incorpora diversos correos electrónicos en los que se pone en evidencia que Carrero estaría dedicado realmente a ayudar a Pérez-Castejón: planificación y confección de la documentación presupuestaria, departamentos y cargos del proyecto ‘Operegrina’ (el propio Carrero se propone para ocupar un cargo), subvenciones y ayudas relacionadas con el ámbito de la cultura.

Antes de que se hubieran publicado las bases para la provisión del puesto, David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente: "En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo", transcribe el auto. Carrero le contesta: «De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre», mes que coincidió efectivamente con la publicación de las bases.

"Existen indicios de que la creación del puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas tuvo como origen la voluntad de David Sánchez, quien aprovechó su influencia en la Diputación Provincial de Badajoz y su relación con Manuel Candalija, Director del Área de Cultura, y Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, con tal finalidad", sostiene el escrito.

Por último, cabe destacar el encabezamiento que realiza la jueza en el auto, en el que muestra su sorpresa por el «tono y contenido» de los recursos interpuestos en la presente causa, y recuerda que el caso está en fase de instrucción. "La verdadera prueba es la que se practica en el juicio, con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, y conforme a la valoración de la misma habrá de decidirse si se absuelve o condena a los investigados", precisa.