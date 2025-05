Gallardo califica de "mentira absoluta" que quisiera cambiar a la subdelegada del Gobierno en Badajoz

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado este jueves que Maricruz Rodríguez ha abandonado su acta en la Asamblea de Extremadura para que el escaño pueda ocuparlo él mismo, y que esta renuncia se ha producido "sin nada a cambio".

De este modo, el líder regional de los socialistas tacha de "mentira absoluta" que fuera a ser designada como subdelegada del Gobierno en Badajoz, a modo de compensación. "Mari Cruz Rodríguez, cuando decide dar un paso atrás, y que yo se lo agradezco, lo hace desde la responsabilidad pero sobre todo sin nada a cambio", ha aseverado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

En este sentido, Gallardo ha incidido en que un elemento que "clarifica mucho" la situación, en su opinión, es que "al día siguiente de haber cesado como diputada pide su reingreso en su puesto de trabajo y además lo hace por escrito. Por lo tanto, es una prueba fehaciente de que eso que se dice es absolutamente incierto".

El secretario general se ha referido de este modo a la polémica surgida este miércoles, cuando trascendió que la actual subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, habría recibido comunicación de su cese el mismo martes, horas después de que Maricruz Rodríguez dejase la Asamblea, y que fue el propio delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien habría frenado ese cambio.

"El delegado del Gobierno no podría frenar nada que tomara la decisión el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha tomado ninguna decisión y por lo tanto se busca enfrentar al delegado del Gobierno, en este caso, con el secretario general del partido", ha planteado Gallardo. También José Luis Quintana templó el ambiente en declaraciones a este periódico en la tarde del miércoles, achacando a “rumores” lo sucedido y asegurando reiteradamente que no tiene ninguna diferencia con el responsable regional.

"Calvario judicial"

Gallardo además ha abundado en sus argumentos sobre por qué entra ahora en la Asamblea, cuando dijo que no lo haría hasta que se resolviera la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, institución que preside el propio Gallardo. Desde PP y Vox le acusan de elegir este momento para aforarse, tras ser imputado por la jueza, que está a punto de sentar a los investigados en el banquillo.

Miguel Ángel Gallardo, ha justificado su "paso al frente" para entrar en la Asamblea en este momento porque se lo han pedido “muchos compañeros” y quiere que "termine el proceso de instrucción". "Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa", ha dicho, convencido de que el proceso está alimentado por “bulos” para alargarlo y retrasar su llegada al Parlamento regional, donde podrá debatir cara a cara con el resto de líderes de los partidos, cuando además se acercan de nuevo las elecciones.

En este sentido, Gallardo ha insistido en que "ninguna noticia" va a bajar de la hoja de ruta del PSOE extremeño para que su líder regional esté en el parlamento autonómico, que "haga política y que confronte precisamente esas políticas con el proyecto de la nada que representa la señora Guardiola". "Yo creo que ya está bien, el Partido Socialista no puede esperar a que se siga manteniendo la estrategia del PP", ha aseverado, lamentando que haya medios que "de rumores y bulos hacen noticias" y le posicionan en el "centro del huracán" para "enturbiar" su entrada en la Asamblea.

Un proceso "sin ningún tipo de derecho"

En este sentido, ha insistido en que su entrada al parlamento regional, que conlleva el aforamiento, no significa que quede impune del proceso judicial que tiene abierto, sino que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "No hay ni impunidad, ni hay tampoco inmunidad. Va a seguir el procedimiento de igual forma. Probablemente vamos a tener más derechos, porque hay una realidad, y es que a lo largo de todo este proceso uno se ha sentido absolutamente sin ningún tipo de derecho, porque ha tenido la sensación de que sus derechos estaban claramente cercenados a través de la filtración de todo tipo de declaraciones, a través fundamentalmente de autos donde se recogen conjeturas", ha aseverado.

En este sentido, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que la "imagen reputacional" de la Diputación de Badajoz, del PSOE de Extremadura y de él mismo "se viene manchando durante todo un año a través de un proceso judicial errático, sin motivación, más allá de ir acompañado en todo momento por bulos y por noticias falsas", momento en el que ha recordado el proceso judicial nace cuando David Sánchez llevaba en la diputación "siete años y medio".

En este sentido, Gallardo ha asegurado que ha habido "indefensión" por parte de las personas afectadas en la causa, quienes llevan un año llevan sumidas en la "la pena del telediario sin más interés que el de las acusaciones populares que están formadas por Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos".

Un poco "ingenuo"

Por ello, ha explicado, da ahora un "paso al frente" y lo hace "con responsabilidad" y "desde la convicción" de que probablemente ha sido un "poco ingenuo creyendo que el procedimiento iba a seguir los cauces de lo que debe ser un proceso judicial normal" y tras el escrito de la Fiscalía "absolutamente determinante" que dice que lo único que existe en el auto son "conjeturas y que no hay delito". Se refiere así Gallardo al escrito de la Fiscalía en el que pide a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez.

"El presidente del gobierno es hoy, pero en aquella época, por no ser, no era ni secretario general de los socialistas de España y por tanto difícilmente podía echarle una mano a alguien con el que ni siquiera coincidía en las primarias”. “No sabía ni que Pedro Sánchez tuviera un hermano", ha subrayado.