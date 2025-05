Feijóo: "Si yo presento el Presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones, que quede para la hemeroteca"

Alberto Núñez Feijóo lleva pidiendo que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas desde el año pasado, cuando el presidente del Gobierno concedió la ley de amnistía a Junts, y en estos últimos meses lo ha hecho por las investigaciones judiciales a Begoña Gómez, los 'whatsapp' de José Luis Ábalos y, sobre todo, por el hecho de que el Ejecutivo haya desistido de presentar siquiera los Presupuestos de 2025.

Las Cuentas que están vigentes son las de 2023. Sánchez ha desistido desde aquel año de elaborar y llevar al Congreso los Presupuestos porque no tiene asegurada su aprobación debido a su debilidad parlamentaria. En un foro organizado por 'Expansión', Feijóo ha vuelto a lamentar esta situación y se ha comprometido a que, si llega a la Moncloa, los presentará todos los años y, si no consigue la luz verde de la Cámara baja, convocará elecciones anticipadas. "Si yo presento el Presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones, que quede para la hemeroteca", ha asegurado.

Se da la circunstancia de que varias dirigentes autonómicos del PP esta legislatura no han presentado Presupuestos porque no tienen el apoyo de los diputados de Vox que les ayudaron a llegar a la presidencia. Es el caso de Aragón, Murcia, Extremadura y las islas Baleares. La Comunitat Valenciana sí tiene un preacuerdo con el partido de ultraderecha y, previsiblemente, se aprobarán la próxima semana. Jorge Azcón, presidente de Aragón, afirmó este miércoles en la la gala Aragoneses del Año, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que hay que "empezar a pensar muy pronto en el Presupuesto de 2026", descartando que pueda sacar los de este curso.

La experiencia de la Xunta

El jefe de la oposición ha recordado que él, como presidente de la Xunta de Galicia, presentó todos los años las Cuentas en octubre, una costumbre que también ha destacado que cumplieron José María Aznar y Mariano Rajoy cuando fueron presidentes del Gobierno central. "Rajoy, habiendo perdido la mayoría, de siete años presentó siete veces el Presupuesto. Esto es un plus de fábrica. El PP presenta el Presupuesto", ha destacado.

Feijóo considera que Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas pronto. "Aguantará todo lo que pueda y, cuando ya no tenga más remedio porque la agenda judicial sea irrespirable o porque Junts ya no quiera mantenerle porque ve que está perdiendo votos en Catalunya, pues en ese momento no tendrá otra posibilidad", ha comentado.