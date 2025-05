El Gobierno y sus socios dan el primer paso para prohibir por ley la compraventa de armas a Israel y su tránsito en puertos españoles

El Congreso dará luz verde a tramitar la proposición de ley para prohibir por ley la compraventa de armas a Israel, regular su embargo total y prohibir el tránsito de material militar con este destino. El apoyo del PSOE ha decantado la balanza para que esta norma continúe su camino parlamentario, ante el anunciado 'sí' de la mayoría de socios de Gobierno, Sumar, ERC, PNV, Junts, Bildu, Podemos y BNG, y con el rechazo de PP y Vox. Una vez aprobada, la iniciativa irá a comisión para abrir el trámite de enmiendas y elaborar el texto definitivo, que deberá aprobarse de nuevo en el Pleno del Congreso.

La proposición de ley, presentada por Sumar, Podemos y BNG y redactada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), modifica la ley 53/2007 sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y regula por ley tanto el concepto de embargo de armas a los países con causas abiertas en tribunales internacionales por genocidio, crímenes de lesa humanidad u otros crímenes de guerra. Una manera de referirse, sin citarla, a Israel, cuyo presidente, Benjamín Netanyahu, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La norma regula la suspensión de autorizaciones comerciales para la compraventa de material militar, además de prohibir el tránsito de barcos que porten este material en puertos españoles. La proposición de ley también atribuye a la Secretaría de Estado de Comercio competencias para inspeccionar los buques que atraquen en puertos españoles e interceptar contenido prohibido, que sería inmovilizado y destruido en caso de hallarse. Además, se prohíbe la "colaboración militar y de seguridad con el país objeto de embargo", incluyendo "entrenamientos, intercambio de tecnología o datos y acuerdos de investigación con fines militares".

El PSOE decidió este martes el voto a favor del trámite parlamentario de esta norma, pese al informe contrario remitido al Congreso del Ministerio de Economía, adelantado por la Cadena Ser, que abogaba por oponerse al existir ya controles "extremadamente rigurosos" en el ordenamiento jurídico español. Este apoyo ha permitido que la norma eche a andar en el Congreso, donde llegará a la Comisión de Defensa y se abrirá al trámite de enmiendas para la redacción de su texto definitivo, que deberá aprobarse definitivamente en el Pleno del Congreso.

Críticas al PSOE en la izquierda

Pero el apoyo del PSOE no ha aplacado las críticas a su izquierda, donde han reprochado a los socialistas su tibieza. Unas críticas a las que se ha sumado el socio minoritario de Gobierno, Sumar. Su diputado Gerardo Pisarello, afeó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que rechazase que España comercia con armas. "Esas palabras de Sánchez suenan a media verdad", criticó el dirigente catalán, antes de recordar los informes de la Secretaría de Estado de comercio dan cuentas de estas transacciones y de denunciar que puertos como Algeciras son lugares de tránsito para transportar este tipo de material con destino Israel.

"Frente a esa realidad, resulta un insulto que el ministro Albares o la ministra Robles pretendan degradar estas denuncias", zanjó. Pisarello afeó al Gobierno que "mucho de lo que propone la iniciativa podría haberse hecho ya con voluntad política en el Consejo de Ministros", criticando así la falta de firmeza del PSOE en este asunto y haciendo una referencia velada a la aprobación de un real decreto para aplicar estas medidas.

Podemos, también firmante de la iniciativa, ha aprovechado su intervención para cargar duramente contra el Gobierno, tanto contra PSOE como Sumar. La diputada Martina Velarde ha comenzado acusando directamente a Pedro Sánchez de "postureo" por reclamar la expulsión de Israel del festival de Eurovisión sin tomar medidas más allá desde el Consejo de Ministros. "Nos parece una tomadura de pelo", continuó.

"El Gobierno de España quiere venderse como uno de los países más solidarios con Palestina y contra el genocidio, por cierto una palabra que han tardado muchos meses en usar. Pero lo cierto es que desde el Gobierno siguen negociando con el país genocida, y no sólo con armas", continuó la diputada de Podemos en una dura intervención.

Velarde se dirigió directamente a las "señorías del PSOE y de Sumar" para tratar de apuntar a sus contradicciones sobre la existencia o no de comercio con Israel. "Ustedes mienten. Qué credibilidad pretende tener el señor Sánchez o el señor Albares, qué credibilidad tiene el conjunto del Gobierno, PSOE y Sumar, si no son coherentes con sus declaraciones", criticó Velarde. La diputada de Podemos pasó a retar al Ejecutivo a aprobar la iniciativa parlamentaria por la vía del Consejo de Ministros: "Mañana mismo pueden aprobarlo, pero no lo hacen porque buscan un titular".

Junts era uno de los grupos que mantenían en vilo esta iniciativa, pero durante el debate parlamentario confirmó su 'sí' a la admisión a trámite. Su diputado Isidre Gavin aclaró, eso sí, que presentarán "todas las enmiendas necesarias" y advirtió que "no nos vamos a prestar a que esta iniciativa se utilice como arma política en un debate de parte". En este sentido, el dirigente de Junts aseguró que "este debate está lleno de contradicciones": "No he visto tanto entusiasmo en Irán, Sudán, a la hora de dar apoyo armamentístico a Hamás o Hezbolá", continuó, antes de recordar también que "Marruecos ha sometido a los saharauis" o que "Turquía ha ejercido represión militar contra los kurdos".

El portavoz del BNG, Néstor Rego, también exigió "coherencia" al Gobierno: "Está muy bien reconocer que Israel es un estado genocida, pero tiene que tener consecuencias prácticas. Hay que proceder al embargo total de armas, romper las relaciones diplomáticas con Israel", continuó Rego, que criticó la "vergüenza de que haya dos varas de medir", contraponiendo las sanciones y prohibiciones impuestas a Rusia con la situación de Israel.

Noticia en ampliación