Directo | Oriol Junqueras: “Nos mantienen inhabilitados, porque se saben incapaces de ganarnos en las urnas”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, tenía ganas de comparecer en la comisión de la 'Operación Cataluña', porque aunque ha renunciado a su intervención inicial, en las primeras preguntas ya dejó ver por dónde transcurriría la tarde, en la que enmarcço el procedimiento judicial por el que fue condenado por su responsabilidad en el 'procés' en las prácticas cuando menos cuestionables que se atribuyen a la "policía patriótica" contra los líderes independentistas. “Nos mantienen inhabilitados, porque se saben incapaces de ganarnos en las urnas”, afirmó en referencia a la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenado.

"Estoy convencido de que los máximos responsables del PP violentaron todas las medidas del derecho y las buenas prácticas de la democracia con un malentendido entusiasmo patriótico olvidando que las patrias no están por encima del Derecho, al menos desde Montesquieu. El Gobierno del PP estaba implicado con conversaciones que hemos podido escuchar todos. [El exministro] Jorge Fernández Díaz ordenaba a un juez que, ante la evidencia de que no podía encontrar pruebas, inventara. Y algunos inventaron. Y la prueba es que nunca tuvieron prueba alguna para sustentar sus acusaciones", afirmó el vicepresidente de la Generalitat en el Govern de Carles Puigdemont.

"A pesar de todos los esfuerzos que hicieron para buscar e inventar no les sirvió de nada, porque eran conscientes de que nuestro espacio político era una pieza clave en el proceso hacia la independencia de Catalunya", señaló Junqueras, que lamentó que un profesor universitario, como es él, siga sin poder dar clases, pese a la libertad de cátedra.

El líder de Esquerra no se centró más en su condena, porque quería señalar que todos pueden ser víctimas de las prácticas denunciadas como 'Operación Cataluña', hasta los del PP, momento en el que citó al extesorero Luis Bárcenas y al propio José Manuel Villarejo, principal imputado en el caso en el que se investigan las cloacas policiales. Ambos han sido condenados en distintos procedimientos judiciales. Más adelante Gabriel Rufián introdujo también al PSOE y el "asedio actual que sufre".

Sin vínculos con Andorra

"No tengo ningún vínculo con Andorra. Hace muchos años que no he ido", señaló Junqueras cuando el diputado de Junts Josep Pagès dijo que se coaccionó a la Banca Privada d'Andorra para conseguir datos sobre él. El republicano afirmó que, aunque la justicia española haya evitado la imputación del expresidente Mariano Rajoy y sus ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díez, la querella sigue viva en los juzgados andorranos, pese a que el hecho de que él no poseyera de cuenta alguna fuera de España también pone en entredicho las supuestas presiones al banco que acabó siendo intervenido por blanqueo.

Según Junqueras, el Supremo se inventó un nuevo delito para condenarles: "la malversación por pensamiento". "Condenar a alguien porque no puede demostrar que no ha pensado es anterior a la ilustración", aseguró. "La teoría del absurdo la llevo al extremo: las personas condenados por sedición y malversación" fueron condenados con una diferencia de dos años con los que únicamente lo fueron por sedición, que quedaron exonerados con la reforma del Código Penal que anuló el delito mayor. "No tiene sentido que la inhabilitación se mantenga. No es un problema jurídico, sino de aritmética de primaria", criticó.

A preguntas del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, Junqueras aprovechó para decir lo que llevaba años guardando. Se declaró "contento de poder explicarse", y de poder contar que, según él, la Mesa del Congreso "incumplió todas sus obligaciones de defender la inmunidad parlamentaria" al negarle la condición de diputado, tras ser procesado en su momento por rebelión. Recordó que un diputado le dijo que le lamentaba lo que le pasaba, pero no podía decirlo en público, para no perder votos, lo que calificó de "miseria moral y miseria política".

Sostuvo que les hicieron declarar sin que sus abogados estuvieran presentes y eso lo validó el Supremo. "Cuando se construye un proceso sobre declaraciones hechas en ausencia de sus abogados, todo queda dicho", a lo que Rufián aprovechó para preguntarle si los "patriotas" que hicieron posible su condena habría aguantado los cuatro años que aguantó él mismo. Explicó que dio clases, "no de contar billetes", porque se prohibió dar de matemáticas o de historia a Bárcenas y [Rodrigo] Rato, con los que coincidió en prisión.

Insistió en que Catalunya batía el récord de inversión extranjera y que ni la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ni el ministro Montoro le advirtieron de que estaba malversando. Aseguró que, en cambio, por su parte siempre que habló con ellos les anunció que celebrarían un referéndum. Aseguró que el conflicto "solo se resuelve votando".

A diferencia del exalcalde Barcelona Xavier Trias, Junqueras aseguró que no necesita que nadie le pida perdón, que lo que quiere es que a su "país le vaya", así como a los países de su entorno. Y Rufián le animó a publicar lo que le ocurrió en las cárceles en las que estuvo preso, para ayudar a que no se vuelva a repetir. Al diputado de Sumar Gerardo Pisarello le señaló que tenían la responsabilidad de "hacer todo lo posible para dejar un mundo mejor a sus hijos".