El director del Parador de Teruel asegura en el Senado que "no hubo ninguna fiesta ni destrozo" en las habitaciones de Ábalos y Alegría

El director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez López, ha asegurado en la comisión de investigación que se celebra en el Senado sobre el caso Koldo que "no hubo ningún tipo de desperfecto ni de queja" en las ocho habitaciones que alquilaron la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 el exministro de Transportes José Luis Ábalos y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

"No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión", ha insistido a preguntas del senador del grupo mixto (Vox) Ángel Pelayo Gordillo Moreno, el que desde 2009 es el máximo responsable del Parador de Teruel, quien aseguró que él mismo recibió al exministro, que llegó en coche "cansado del viaje" al establecimiento, por lo que le pidió "la carta para cenar en su habitación".

A preguntas de la senadora del PP Ana María Beltrán, Gutiérrez ha explicado que finalmente se subió cena para una persona a la suite que ocupó Ábalos.

Por su parte, la ministra Alegría está llamada a comparecer el jueves en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP la ha citado por una supuesta fiesta del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel una noche en la que ella se alojó en el mismo establecimiento.

Alegría lo ha negado

Alegría ha negado todo conocimiento de la celebración y ha denunciado que hay quienes pretenden involucrarla para hacerle daño, incluida una campaña de acoso machista contra ella en redes sociales.

Para el PP, la ministra portavoz del Ejecutivo tiene que acudir a la comisión para "arrojar luz" sobre lo que habría ocurrido en ese parador la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, cuando era delegada del Gobierno en Aragón.

También la mayoría absoluta del PP en el Senado ha citado este lunes a Carmen Librero, expresidenta de Ineco, respecto a la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en esta empresa pública.

Y el viernes está citada Virginia Barbancho, responsable técnico del proyecto en la contratación de Jésica, para que esclarezca "cuáles eran las funciones que desempeñaba en la empresa y si realmente hacía algún tipo de trabajo", informa Europa Press.