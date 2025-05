Las acusaciones piden 3 años de cárcel para el hermano de Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Las acusaciones populares personadas en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno han presentado este miércoles su escrito de acusación provisional, en el que solicitan para David Sánchez la pena de tres años de cárcel y multa, además de la inhabilitación durante al menos 6 años para ocupar cargo público, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las acusaciones personadas bajo la dirección de Manos Limpias señalan que la instrucción de la jueza Beatriz Biedma ha podido acreditar que el músico, "teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé, pues el puesto era para él".

Agrega que "pese al ilegal nombramiento", David Sánchez "no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, sin embargo, ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado". Además, habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener, beneficios propios, en primer lugar que se le nombrase coordinador de los conservatorios y más tarde, siendo ya empleado público, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales hasta tal punto que al amparo de un cambio de nomenclatura se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera".