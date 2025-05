Mazón aplaude el adelanto del congreso del PP y ofrece "todo el apoyo" a Feijóo

Carlos Mazón quiere hablar de reconstrucción tras la dana pero su propio partido, el PP, no se lo está poniendo fácil en los últimos días. Al acto del sábado en el que Francisco Camps se ofreció para liderar el PPCV ante más de un millar de afiliados y simpatizantes, que el jefe del Consell no ha querido valorar alegando que precisamente su prioridad es la recuperación de Valencia, se ha unido este lunes el anuncio del adelanto a julio del congreso nacional del PP. El president, abordado por los medios a su entrada al Palau de la Generalitat para un acto en el que de nuevo no ha admitido preguntas, ha dicho estar "muy satisfecho" de la decisión de Génova y ha garantizado que Feijóo cuenta con todo el apoyo del PP valenciano.

"Estoy muy satisfecho de que demos todavía un paso más hacia adelante para el Gobierno que no sólo necesita España sino más que nunca necesita la Comunitat Valenciana. Porque el Gobierno está arrastrando los pies con la recuperación y necesitamos a Feijóo, que tiene en marcha un plan Valencia de 12.000 millones, tiene clara la prioridad de la reconstrucción y de la recuperación y que tiene todo mi apoyo como presidente del PPCV", ha señalado el president.

Mazón, que en redes ha definido a Feijóo como "alternativa al sanchismo y un futuro de esperanza", ha avanzado también su intención de acudir el próximo lunes a Madrid a la Junta Directiva Nacional en la que se formalizará oficialmente la convocatoria del congreso, que volverá a ser extraordinario (aunque con ponencias políticas y de estatutos) y que se celebrará los días 5 y 6 de julio en la misma capital de España.

Esquiva a Camps

Antes del acto en el Palau para presentar una comisión mixta entre Consell, Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con la que la Generalitat quiere dejar patente la negativa del Gobierno central a sumarse a la misma, Mazón había sido preguntado por las intenciones de Camps durante su visita a la central nuclear de Cofrentes. El president evitó mojarse y tiró de argumentario, al asegurar que tanto su gobierno como el PP valenciano están "centrados en la reconstrucción".

Según el president, "para hablar de asuntos internos habrá tiempo", mientras que "para hablar de la reconstrucción, no". Mazón señaló que tanto la Generalitat como el partido en la C. Valenciana están "al 100 %" centrados en las labores de recuperación de la dana y defendió que "sería irresponsable lo contrario" en un escenario en el que, denunció, "el Gobierno está arrastrando los pies".

Mazón tampoco quiso comentar algunas informaciones que apuntan a que el propio Feijóo estaría buscándole un relevo en una operación que se ejecutaría en verano. En una línea muy similar a la empleada para despejar el tema Camps, el jefe del Consell indicó que está "tratando de hacer historia con la reconstrucción" y que "lo demás son historias, que es muy distinto".

Camps gana foco

Camps, por su parte, disfrutaba este lunes de la atención captada con su acto del sábado, también en Madrid. En una entrevista a TVE (concedió otra a Cuatro), siguiójugando al despiste sobre su futuro en política. Tras ofrecerse a ser en el PPCV "lo que la militancia quiera" en su acto del sábado, evitó confrontar con Mazón, a quien ofreció su "apoyo" para la reconstrucción. "Pero el PP tiene que prepararse para los dos próximos años", ha insistido.

En ese sentido, insistió en su objetivo de "dinamizar a la militancia" para poder volver a cosechar una mayoría absoluta en la Comunitat Valenciana, lo que allanaría el camino del Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. "Un PP fuerte en la C. Valenciana hace posible una mayoría absoluta a nivel nacional", ha señalado el expresient, que el sábado inició su discurso ofreciendo apoyo al dirigente gallego.

Feijóo precisamente ha confirmado este lunes la convocatoria para inicios de julio del congreso nacional del PP. Camps ha considerado "premonitoria" esa primera frase de respaldo con la que abrió su intervención en el Veles e Vents. "Ha sido algo así como el inicio de la campaña de Feijóo hacia la presidencia del partido y hacia el Gobierno", ha dicho.