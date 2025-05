Ábalos advierte que la UCO tiene en su poder los mensajes de Pedro Sánchez que guardaba para escribir sus memorias

José Luis Ábalos ha advertido de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen en su poder los mensajes filtrados de Pedro Sánchez que él guardaba en dos discos duros para escribir sus memorias, según ha declarado el exministro de Transportes a EL PERIÓDICO. "Estoy muy cansado de las filtraciones, y me sorprende que estas hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido. No son incriminatorias hacia nadie, y ni siquiera afectan a la reputación de nadie pues tienen que ver con el procedimiento ordinario. Otras filtraciones sí han sido incriminatorias y han sido utilizadas a nivel judicial", ha lamentado, para después reconocer que los mensajes publicados sí tienen "interés político".

Este fin de semana el diario El Mundo publicó un intercambio de whatsapps entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exdiputado del PSOE José Luis Ábalos. Según este último, estos mensajes los guardada en dos discos duros que tenía en su poder el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre. Fueron intervenidos en el registro que la UCO hizo de la vivienda de Koldo.

"Momentos históricos"

"Guardo muchas cosas y mi intención era escribir mis memorias en un futuro. He vivido momentos históricos y por eso lo he guardado", ha completado Ábalos que niega que lo haya mantenido en su poder por cualquier otra razón: "Jamás se he ocurrió que fuera a vivir lo que estoy viviendo", en alusión a la investigación del caso Koldo que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo.

¿Y por qué tenía su asesor Koldo García Izaguirre los dos discos duros? "Por la mudanza, y yo no sabía que lo tenía", ha continuado Ábalos, que ha asegurado que los ha estado buscando "como loco. Ahí está la vida de mis hijos pequeños, todo el recorrido de sus vidas está ahí, desde que nacieron".

"En poder de la Guardia Civil"

Pero en esos discos duros también guarda datos sobre "toda la gestión del Ministerio y la gestión como secretario de Organización del PSOE. Desde el año 2016", ha resaltado el exministro, que insiste en que esa documentación está en poder de la UCO: "Yo eso no lo tengo. Entregué mi teléfono y ordenador al Ministerio y lo único que se conserva es lo que está en poder de la Guardia Civil".

"Llevamos 17 meses de filtraciones y estoy harto", ha completado Ábalos, que destaca que muchas de las "filtraciones" publicadas en los medios de comunicación han acabado siendo incorporadas a los informes de la UCO: "Se han publicado cosas de Perú y de Colombia que solo se podían saber si se tienen los discos duros. Se ha publicado una foto de mi boda que estaba ahí", ha destacado, para después anunciar que ha hablado con su abogado para pedir el juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que un perito analice quién y cuando se ha tenido acceso a los discos duros.