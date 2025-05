Una asociación recurre al Constitucional para impedir que lidere el caso Koldo el abogado del PP al que acusó de destruir los ordenadores de Bárcenas

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acción popular en la Audiencia Nacional en el caso Koldo, ha presentado un recurso de amparo con la intención de que el Tribunal Constitucional suspenda la aplicación de la unificación de las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Hay otra circunstancia que hace imposible la defensa común. ADADE ha ejercido la acusación popular en diversos procedimientos penales en los que han sido objeto de acusación y condena múltiples dirigentes del Partido Popular, e incluso condenado como partícipe a título lucrativo dicho partido, por lo que esta asociación y dicho partido político han sido adversarios procesales claramente enfrentados", argumenta ADADE.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno, en el Ateneo de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Además, y como ejemplo de falta de "convergencia", esta asociación recuerda que incluso "ha dirigido la acusación contra el letrado que defiende al Partido Popular en el presente procedimiento, Alberto Durán, en las Diligencias Previas 6145/2013 del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid [caso de los ordenadores de Bárcenas]", por lo que considera "obvio que es muy difícil que la colaboración entre las defensas del Partido Popular y la de esta parte se coordinen de forma fructífera en beneficio de la instrucción y sin causar a ninguna de las acusaciones merma en su derecho de defensa".

Fueron absueltos

Tanto el PP, que fue procesado como persona jurídica, como tres empleados de esta formación política, entre ellos el letrado Durán, fueron absueltos al considerar que no había suficientes pruebas para condenarlos por un delito de daños informáticos y encubrimiento.

Imagen de archivo de Koldo García durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado / EFE

En el escrito de ADADE, esta asociación advierte al Tribunal Constitucional de que ya señaló al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que en las intervenciones telefónicas realizadas a los investigados se habla "de las distintas gestiones que realizó Koldo García Izaquirre con dirigentes del Partido Popular nacional (se habla del Sr. Tellado y de Alberto), con el fin de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares paralizara la reclamación en curso contra algunas de las empresas investigadas por defectos en las mascarillas entregadas".

Derechos vulnerados

Por eso, consideran "evidente" que el PP "no estará interesado en profundizar en dicha línea de investigación, por afectar a su propio y legítimo interés partidista, y que por ello las iniciativas de esta acusación u otras en tal sentido no serán bien acogidas por su defensa, y por tanto no convertidas en solicitud de diligencias o preguntas a los investigados y testigos".

Así, ADADE concluye que al unificar a todas las acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP "se ha producido por la resolución recurrida una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, y por ello debe anularse el auto recurrido".