Sánchez carga contra Feijóo por el 'no' del PP al decreto antiaranceles: "¿Usted para qué sirve?"

Pedro Sánchez ha aprovechado el turno de réplica de su comparecencia en el Congreso, convocada para dar cuenta del apagón que afectó a toda la Península Ibérica el lunes de la semana pasada y el aumento del gasto militar, para cargar contra Alberto Núñez Feijóo por su falta de apoyo a las medidas frente a los aranceles anunciados por Donald Trump. El real decreto con la respuesta al presidente de EEUU, que fue aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes y contempla la movilización de 7.720 millones de euros a las empresas afectadas mediante líneas de avales ICO y otras partidas, se debatirá y votará este jueves. El PP, pese a haber negociado la norma con el Gobierno, votará en contra. “¿Usted para qué sirve, señor Feijóo? ¿A quién sirve su política?”, le ha preguntado Sánchez al jefe de la oposición.

El presidente del Gobierno se ha contestado a sí mismo, vinculando el decreto antiaranceles con la reciente caída sin precedentes del sistema eléctrico. Si en su intervención inicial había acusado al PP y Vox de ser “lobistas aficionados” por defender los intereses de las grandes energéticas que son propietarias de las centrales nucleares, esta vez ha ido un paso más allá, pidiendo a Feijóo que directamente abandone su puesto como líder de los conservadores y pase a trabajar para una de estas compañías.

“Su voto en contra al decreto me parece un tremendo error. Pero lo que no saben los ciudadanos es que la justificación es peor, impúdicamente peor. Su argumento central [para rechazar la norma] es que exigen al Gobierno prolongar la vida de las nucleares y bajar los impuestos energéticos a los propietarios de las centrales. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino, señor Feijóo? Aranceles y nucleares. Usted está en su derecho de defender los intereses de personas ultrarricas, pero si lo elige, dígalo desde la sala de prensa de alguna de estas empresas, no desde esta tribuna”, ha señalado Sánchez.

Solicitud de abstención

“¿Qué ideología hay en el decreto? Ustedes dicen que es insuficiente. De acuerdo. Pues entonces absténganse, no voten en contra”, ha continuado el presidente del Gobierno. Salvo sorpresas de última hora, que si llegan será por el lado de Junts, la norma saldrá este jueves convalidada gracias al bloque de la investidura. La abstención del PP no es en principio necesaria. Pero el voto en contra de los conservadores sirve al líder socialista para desgastar a Feijóo.

“¿Qué aporta el PP? -ha concluido Sánchez-. Cada vez que hay una crisis, usted trata de amplificarla. Cuando el país necesita más que nunca una oposición de Estado, usted se empeña en continuar con la oposición destructiva que le caracteriza. Siempre se suma al problema, nunca a la solución”.