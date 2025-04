Primera denuncia por el apagón: Manos Limpias atribuye a Beatriz Corredor cinco delitos, incluido el homicidio imprudente

Manos Limpias ha presentado la primera denuncia penal por el apagón energético que afectó el pasado lunes a todo el territorio peninsular. La organización pseudo sindical, que fue la que inició las causas penales que actualmente se tramitan contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, se dirige en esta ocasión ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, presuntos delitos de imprudencia grave, contra la salud pública, estragos, lesiones, daños y homicidio imprudente, este último en relación con los fallecimientos asociados a la desconexión eléctrica.

Al igual que en otras ocasiones se adjunta la denuncia publicaciones en prensa, en esta ocasión por las "consecuencias del apagón informativo", y agrega que "es de libro y no admite la menor duda de que se ha producido una presunta imprudencia grave por parte de la máxima responsable del servicio, incurriendo no solo en una culpabilidad in vigilando que ha trascendido a unos ilícitos penales".

En la relación circunstanciada de hechos de la denuncia, que tiene fecha de este miércoles, Manos Limpias relata la hora y fecha del apagón eléctrico en toda España y Portugal y alude a la " inexistencia de un protocolo al respecto", par añadir que la situación se prolongó entre 9 y 10 horas y produjo una serie de daños personales y materiales que entra a detallar.

1.600 millones de pérdidas

Concretamente, señala que hasta la fecha de presentación de esta denuncia, "están constatadas 5 muertes como consecuencia del apagón eléctrico " y apunta que las pérdidas en ese día de apagón, "superan los 1600 millones de euros, lo que afecta a un 0.1% del PIB". Aparte de ello se refiere a "las crisis de ansiedad en la población, decenas de personas atrapadas en trenes, metros y ascensores y cancelaciones de citas hospitalaria", además de "daños al sector agrícola, industria, servicios ( "hostelería y turismo), comercio, alimentación, cancelaciones de medios de transporte con miles de pasajeros atrapados y tirados como perros".

En su denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Manos Limpias añade que los técnicos de Red Pública Española y expertos en la materia, "ya alertaron desde el año 2020 de que podría producirse una catástrofe de estas dimensiones", alude al informe del Consejo de Europa que estableció en el año 2020 una ratio de interconexión para el sistema eléctrico español, "que debía alcanzar el 10% y únicamente tenía establecido el 6%".

La denuncia se dirige contra Corredor porque entre las atribuciones de la sociedad pública que preside están según reflejó el BOE cuando se constituyó esta entidad en enero de 1985, la "garantía de seguridad y calidad del servicio", además del control de seguridad, el mantenimiento de la red eléctrica nacional la responsabilidad de su funcionamiento. Por todo ello se solicita la apertura de diligencias penales contra ella.