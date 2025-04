García-Page descarta que Sánchez apruebe Presupuestos y ve riesgo de adelanto electoral: "Sumar va a tener un desgaste extraordinario"

Emiliano García-Page ha vuelto a dar este miércoles claras muestras de la enorme distancia que le separa de Pedro Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha, el principal barón crítico con el líder del PSOE y el único con poder inconstitucional, lleva mirando con pesimismo la legislatura española desde que comenzó, a finales de 2023. Pero la sensación se ve ahora incrementada, debido a los problemas del Gobierno para aprobar Presupuestos y el choque dentro de la coalición por el aumento del gasto en defensa y la compra de armamento a Israel. Page, a diferencia de Sánchez, duda de que el actual mandato del jefe del Ejecutivo central vaya a prolongarse hasta 2027.

“No veo posible que se tramiten los Presupuestos de 2025 y se me antoja muy complicado que se puedan tramitar los del 2026. Si [los socios parlamentarios del Gobierno] no lo aprueban ahora, me cuesta creer que en unos meses lo vayan a avalar”, ha señalado García Page, en Madrid, durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

La "presión" de Podemos e IU

Pero el final de esta compleja legislatura no llegará según el dirigente socialista por la ausencia de cuentas públicas, pese a que no presentarlas supone a su juicio “incumplir” la Constitución, sino por el complicado contexto en el que se mueve Sumar, la formación de Yolanda Díaz, bajo la “presión” de Podemos e IU. Desde estas últimas siglas, su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha abierto por primera vez la puerta a abandonar el Gobierno central (donde están representados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego) después de que el Ministerio del Interior confirmara la compra de 15 millones de balas a Israel.

“A Sumar se le va a poner muy cuesta arriba mantenerse en el Gobierno. Va a tener un desgaste extraordinario”, ha anticipado García-Page.