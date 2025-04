Contratada a dedo y con 50.000 euros de sueldo: el alcalde de Sevilla coloca a una candidata de Vox en la oficina antiaborto

José Luis Sanz quería aprobar cuanto antes los presupuestos de 2025, pero esa voluntad tenía un peaje: aceptar algunas propuestas de Vox para conseguir su apoyo. Una de ellas, la creación de la Oficina de Apoyo a la Maternidad, presentada de manera oficial el pasado 11 de abril y destinada "a ayudar a todas las madres embarazadas que lo necesiten". "Una magnífica iniciativa", según describió Sanz, para la que el Ayuntamiento de Sevilla ha contratado a una candidata del partido de extrema derecha, María Pastor Pérez-Angulo.

Según consta en un expediente firmado por el alcalde al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, el Consistorio contrató el pasado 31 de marzo a Pastor Pérez-Angulo como "personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial". El puesto asignado a dedo, la dirección de este recién creado organismo municipal, un cargo por el que percibe una retribución que ronda los 50.000 euros brutos anuales, según la tabla salarial correspondiente a su categoría.

Licenciada en Derecho por la Pablo de Olavide y procuradora desde 2008, la directora de la Oficina de Apoyo a la Maternidad ha sido candidata de Vox en varias ocasiones. En las elecciones autonómicas de junio de 2022, María Pastor Pérez-Angulo aparecía en la octava posición en la lista por Sevilla. Casi un año después, en mayo de 2023, figuraba su nombre en el puesto 13 para las municipales de la capital andaluza, y en las generales que se celebraron en julio, la tercera por esta provincia para el Senado.

Desde el grupo municipal de Vox destacan que Pastor Pérez-Angulo "es una profesional del Derecho con experiencia en voluntariado y comprometida con las políticas que va a desarrollar". "Además, ha dejado su despacho para trabajar con futuras madres en problemas, algo que es digno de elogio", subrayan. No hacen mención, por contra, a ninguna experiencia anterior en la administración pública.

Esta representante del partido de Abascal gestionará un presupuesto de 165.000 euros en la institución que encabeza. De ellos, 100.000 están consignados a subvenciones de libre concurrencia, 15.000 a un convenio con la asociación Provida y los restantes 50.000 euros, al propio desarrollo y funcionamiento de la oficina, tal como está recogido en las cuentas municipales de 2025.

María Pastor Pérez-Angulo justo al lado de José Luis Sanz durante la presentación de la oficina. / Vox

Una iniciativa para "necesidades reales de muchas madres"

La oficina pretende "ofrecer soluciones eficaces, recursos accesibles y orientación especializada a aquellas personas que enfrentan esta etapa tan trascendental de la vida", según explicó Cristina Peláez, líder de Vox en Sevilla. "Esta iniciativa surge como una respuesta a las necesidades reales de muchas madres y familias de nuestra sociedad, consolidándose como un espacio de apoyo integral que las acompañará desde el embarazo, el postparto y en los primeros tres años de vida de su bebé".

"El aborto no es maternidad, es todo lo contrario, es dejar de ser madre. El aborto ya está ofrecido en muchas ocasiones, es de hecho lo único que se ofrece", recalcó Peláez durante el acto de presentación de este organismo. "Las madres no tienen libertad, por eso queremos dársela y ofrecer otras opciones. Un aborto conlleva que no nazcan niños, y deseamos que nazcan más. Vamos al fracaso si no es así".

La intención de Vox y el Gobierno de José Luis Sanz es que se empiece a prestar este servicio después de Feria en su sede, situada en la calle José María Osborne, 5. "Esta no es una oficina contra nada, sino a favor de aquellas mujeres embarazadas que han tomado libremente la decisión de tener a su hijo y que por la circunstancia que sea necesiten ayuda", ha defendido el grupo popular.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz de Vox, Cristina Peláez, en la nueva oficina. / Ayuntamiento de Sevilla

"Ya hay servicios que dan información de forma objetiva"

"El Ayuntamiento pondrá el equipo técnico de psicólogos y trabajadores sociales", aseguró Cristina Peláez. Según la portavoz de Vox en la capital andaluza, no se contratará a nadie externo: "Serán funcionarios los que estén en la oficina. Esto no es un chiringuito", argumentó Peláez. Sin embargo, a preguntas de este medio, desde el Consistorio no aclaran cuántos empleados municipales se movilizarán para este servicio.

"Ya existen servicios públicos que ofrecen información a embarazadas de manera objetiva. La creación de este organismo no se entiende salvo desde una posición ideológica", afirma Vanesa Casado, secretaria de la Mujer en la Unión Provincial de Comisiones Obreras. "Es una apuesta ideológica por servicios que tienen una orientación diferente a las de los servicios públicos aséptica y objetiva.

A mediados de mayo, cuando se hayan apagado ya todas las luces de la Feria, la Oficina de Apoyo a la Maternidad comenzará a funcionar. Al frente, una candidata de Vox colocada a dedo que manejará 165.000 euros de presupuesto. El objetivo, lo resumió la propia Cristina Peláez cuando se presentó la sede del organismo: "Hemos estado mucho tiempo promoviendo en Sevilla la cultura de la muerte, del aborto, y esto es fomentar la de la vida".