Diana Morant carga contra Mazón en Alcoy: “Quiero ser presidenta para proteger a la gente”

En modo electoral. Aunque la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunidad Valenciana es bastante improbable la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido en la “necesidad” de llevar a la ciudadanía a las urnas y ha cargado duramente contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y también contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La también ministra de Ciencia ha asistido este sábado a Alcoy para clausurar el congreso provincial del PSOE alicantino, que proclamó el día anterior a Rubén Alfaro como nuevo secretario. Su manera de motivar a sus compañeros de militancia ha consistido en dos estrategias: duras críticas al PP y defensa de la obra hecha por su partido.

En este último aspecto Morant ha comparado las políticas del PSOE con las del PP en los momentos de crisis y ha defendido, por ejemplo, el trabajo desarrollado por el Gobierno central durante la etapa de la covid. En cuanto a aspectos más actuales, la ministra ha justificado el plan anunciado por el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para dar respuesta a las medidas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Esa es la diferencia entre los que nos anticipamos a los problemas y los que están comiendo en el ventorro”.

A nivel autonómico, la secretaria general del PSPV-PSOE ha recordado también la DANA de 2019 en la Vega Baja. “Qué tiempos aquellos en los que el presidente de la Generalitat se ponía al mando de una emergencia”, ha criticado.

Y con la mirada situada en tiempos más pasados, Morant también ha querido comparar “al condenado Zaplana, al gobierno corrupto de Camps y a José Luis Olivas” con los presidentes socialistas Joan Lerma y Ximo Puig. “Lo decimos con la cabeza bien alta: estamos bien orgullosos”.

Más críticas

Morant, a su vez, ha hecho un repaso de los proyectos de su partido que el PP ha descartado, tales como el Distrito Digital (“¿Os acordáis de cuando queríamos que Alicante fuera la tierra de la innovación?”), y ha defendido la línea de cercanías entre Alcoy, Ontinyent y Xàtiva, “que Rajoy quería eliminar y la defendieron los alcaldes como hoy la defiende Pedro Sánchez”.

Pero sobre todo, el centro de las críticas de Morant ha sido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y también Feijóo, a quienes ha recriminado sus pactos con Vox en un momento como el actual, marcado por los aranceles de Trump. “O se está con los productores y con la Unión Europea o se está pactando los presupuestos con los socios de Trump. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”, ha dicho exigiendo al PP que rompa con la ultraderecha. “O con Vox o con el pueblo. Las dos cosas son imposible”.

Morant también considera que es “insoportable” que Mazón “no pueda salir a la calle y mirar a los ojos al pueblo que gobierna”, y cree que el jefe del Consell “ya no tiene la honorabilidad ni la dignidad para seguir en el cargo”. Por eso, ha insistido en que “queremos votar”, porque “con la dimisión de Mazón no es suficiente”, y ha asegurado que “quiero ser presidenta para estar ahí y para proteger a la gente, no para echar la culpa a otros. Quiero tener la responsabilidad y asumirla”.

Elogios a Alfaro

Por último, la secretaria general del PSPV-PSOE ha dedicado palabras de afecto a Rubén Alfaro, proclamado secretario provincial del partido, de quien ha dicho compartir “generación, referentes políticos y una manera de hacer política”.

Con su discurso, el PSOE alicantino ha dado por cerrado su congreso provincial, con el que ha renovado la ejecutiva con el 96% de los votos a favor y situando a Alfaro, también alcalde de Elda, al frente del partido a nivel provincial.