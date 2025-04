El Gobierno activará "una red de protección inmediata" contra los aranceles y avisa de que afectarán más a EEUU

El Gobierno de España insiste una y otra vez que en la situación desatada por la decisión de Donald Trump de imponer aranceles dde manera global, la respuesta siempre debe ir de la mano de la Unión Europea. Por eso, hasta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no reaccionó a los anuncios de este jueves del presidente de EEUU, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el silencio.

No obstante, esta mañana, desde Moncloa se advirte a EEUU de que, "tenemos las herramientas necesarias para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y empresas si no hay espacio para la negociación". Porque pese a que "ni España ni la Unión Europea desean el conflicto comercial, pero no podemos ignorarlo".

Por ello, el Ejecutivo español desplegará "una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados”.

Desde Moncloa aseguran que el impacto de esta acción de Trump sobre la economía española aun “es pronto para tener una cifra precisa” pero que “España tiene una exposición directa limitada”. Sin embargo, advierten de que “el efecto indirecto por la exposición de nuestros principales socios europeos, es mayor”. Así como que “el impacto es también muy asimétrico. Hay sectores para los que las exportaciones a EE.UU. suponen una parte importante de su cifra de negocios”.

Por ello, desde el Gobierno insisten en trasladar un “mensaje de confianza” y de ahí que la puesta en marcha de “un plan de respuesta que complemente la respuesta europea y que presentará el presidente del Gobierno esta misma mañana”. Dicho plan, según el Ejecutivo, “activará los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados”.