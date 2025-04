Los fiscales de los ERE respaldan a Conde-Pumpido y desaconsejan que el caso vaya a Europa

Los fiscales Anticorrupción del caso de los ERE han respondido al requerimiento que les hizo la Audiencia de Sevilla sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas que les plantea la ejecución de la sentencia dictada sobre este asunto por el Tribunal Constitucional. En un escrito presentado con fecha de este martes, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra señalan que su posición sobre este asunto la realizan "siguiendo las instrucciones recibidas a tal efecto" y desaconsejan que el asunto llegue a Europa. En este sentido, la postura del Ministerio Público coincide con las cautelas expresadas por e presidente del Tribunal Constitucional sobre este asunto, que serán resueltas en un Pleno que se celebrará la próxima semana.

Los fiscales señalan en su informe que "la primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad", y agregan que, conforme a este mismo derecho, "cuando un tribunal nacional entienda aplicable a un caso una norma interna que considera contraria al ordenamiento europeo, debe presentar la cuestión, pero "siempre que sus dudas no pueda resolverlas por sí mismo". En este caso, considera que la Audiencia de Sevilla sí puede hacerlo, por lo que no cabe la consulta.

La semana pasada, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, trasladó al resto de magistrados preocupación ante la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de negarse a ejecutar la sentencia de los ERE dictada por la corte de garantías con el argumento de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta sentencia del TC supuso amparar a excargos políticos como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, anulando sus condenas.